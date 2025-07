Stellantis will E-Kleinstwagen-Produktion ausbauen

Bei diesen E-Kleinstwagen handelt es sich um die bekannten Modelle wie den Citroën Ami, Opel Rocks-e und Fiat Topolino. Die Erhöhung der Produktion um den Faktor 3,5 soll aber nicht nur mit den bestehenden Baureihen erreicht werden, sondern auch mit neuen Modellen. So plant Stellantis zudem,in dem Werk dreirädrige Fahrzeuge zu produzieren. Gemeint ist offenbar der kleine E-Lieferwagen Fiat Tris. Während Ami, Rocks-e und Topolino eher auf europäische Kunden zielen, ist der Fiat Tris vor allem für Afrika und den Nahen Osten gedacht.

Das Werk Kenitra nördlich von Rabat wurde 2016 eröffnet und hat im Jahr 2020 eine Produktionskapazität von 200.000 Fahrzeugen pro Jahr erreicht. Die Erweiterung des Werks wurde jetzt offiziell eröffnet, wird aber erst in den kommenden Monaten Schritt für Schritt in Betrieb genommen und die Produktion dort hochgefahren. Neben Fahrzeugen und den Elektro-Kleinstwagen werden dort auch Motoren hergestellt. Wie das Portal Morocco World News berichtet, sollen bald auch „Elektroadestationen“ in Kenitra montiert werden – und zwar über 204.000 Einheiten pro Jahr.

Mehr als die Hälfte der Investition von 1,2 Milliarden Euro fließt aber nicht in das Werk selbst, sondern ist für die Entwicklung lokaler Zulieferer vorgesehen. Wie der marokkanische Premierminister Aziz Akhannouch bei der Veranstaltung sagte, soll die lokale Beschaffungsquote bis 2030 auf 75 Prozent steigen – aktuell sind es aber schon rund 69 Prozent. Insgesamt soll die Erweiterung 3.100 direkte Arbeitsplätze schaffen.

reuters.com, moroccoworldnews.com