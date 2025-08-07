Tesla eröffnet weiteren Supercharger-Standort mit BK-Lounge

In Magnant 250 Kilometer südöstlich direkt an der Autobahn A5 können Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos ihre Fahrzeuge an 56 Tesla Supercharger-Stalls der Generation V4 laden. Dabei handelt es sich um die aktuellste Version der Supercharger-Säulen von Tesla, die mit einem längeren Ladekabel, kleinen Display und der Möglichkeit zur Kartenzahlung dafür optimiert sind, auch Elektroautos anderer Marken zu laden.

Das Laden ist dort – für deutsche Verhältnisse – sehr günstig. Je nach Zeitfenster ruft Tesla pro Kilowattstunde 0,29 oder 0,34 Euro auf. Damit liegen die Preise in Magnant auf dem für Frankreich üblichen Niveau: Die benachbarten Standorte Saint-Parres sind mit 0,30-0,35 €/kWh etwas teurer oder im Falle von Chateauvillain mit 0,28-0,32 €/kWh etwas günstiger. In Chateauvillain handelt es sich aber noch um einen älteren Standort mit nur sechs V2-Ladepunkten, also maximal 150 kW Ladeleistung.

In Magnant sind beinahe sämtliche Ladeplätze überdacht, insgesamt gibt es an dem Standort fünf separate PV-Dächer über den U-förmig angeordneten Ladesäulen. Tesla-typisch sind die Ladesäulen am Kopfende der Stellplätze installiert, so dass man je nach der Platzierung des Ladeports am Fahrzeug vorwärts oder rückwärts in die Lücke rangieren muss – vier Stellplätze sind rollstuhlgerecht ausgelegt und verfügen über mehr Platz zum Ein- und Aussteigen. Auf den Bildern des Standorts ist eine einzelne Ladesäule zu erkennen, die nicht überdacht ist. Dafür kann diese nach dem Durchfahrts-Prinzip angefahren werden, also auch mit längeren Fahrzeugen oder Gespannen mit Anhänger.

Im Zentrum der U-förmigen Anlage befindet sich eine Lounge mit Toiletten. Diese wird aber nicht von Tesla selbst, sondern von der deutschen BK Group betrieben. Die Lounge bietet laut dem Unternehmen „Snacks, Drinks und Eis, leckerer Kaffee, eine Spielekonsole, komfortable Sitzecken und saubere, moderne Toiletten“.

Das Konzept wurde einst an einigen Standorten in Deutschland zuerst umgesetzt, jetzt ist Magnat die dritte BK-Lounge an einem französischen Supercharger-Standort: Vergangenes Jahr wurde in Roye die erste Lounge in Frankreich eröffnet, der zweite Standort liegt in Sénas – zwei weitere Standorte sollen laut der BK Group bald folgen.

