Tesla eröffnet weiteren Supercharger-Standort mit BK-Lounge

Tesla hat in Frankreich unweit der A5 einen neuen Supercharger-Standor eröffnet. Die Anlage in Magnant bietet 56 V4-Ladepunkte, eine PV-Überdachung fast aller Stellplätze sowie eine Lounge und Toiletten, die 24/7 geöffnet sind.

Bild: BK Group
Von Sebastian Schaal
07.08.2025 - 11:00 Uhr

In Magnant 250 Kilometer südöstlich direkt an der Autobahn A5 können Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos ihre Fahrzeuge an 56 Tesla Supercharger-Stalls der Generation V4 laden. Dabei handelt es sich um die aktuellste Version der Supercharger-Säulen von Tesla, die mit einem längeren Ladekabel, kleinen Display und der Möglichkeit zur Kartenzahlung dafür optimiert sind, auch Elektroautos anderer Marken zu laden.

Das Laden ist dort – für deutsche Verhältnisse – sehr günstig. Je nach Zeitfenster ruft Tesla pro Kilowattstunde 0,29 oder 0,34 Euro auf. Damit liegen die Preise in Magnant auf dem für Frankreich üblichen Niveau: Die benachbarten Standorte Saint-Parres sind mit 0,30-0,35 €/kWh etwas teurer oder im Falle von Chateauvillain mit 0,28-0,32 €/kWh etwas günstiger. In Chateauvillain handelt es sich aber noch um einen älteren Standort mit nur sechs V2-Ladepunkten, also maximal 150 kW Ladeleistung.

In Magnant sind beinahe sämtliche Ladeplätze überdacht, insgesamt gibt es an dem Standort fünf separate PV-Dächer über den U-förmig angeordneten Ladesäulen. Tesla-typisch sind die Ladesäulen am Kopfende der Stellplätze installiert, so dass man je nach der Platzierung des Ladeports am Fahrzeug vorwärts oder rückwärts in die Lücke rangieren muss – vier Stellplätze sind rollstuhlgerecht ausgelegt und verfügen über mehr Platz zum Ein- und Aussteigen. Auf den Bildern des Standorts ist eine einzelne Ladesäule zu erkennen, die nicht überdacht ist. Dafür kann diese nach dem Durchfahrts-Prinzip angefahren werden, also auch mit längeren Fahrzeugen oder Gespannen mit Anhänger.

Im Zentrum der U-förmigen Anlage befindet sich eine Lounge mit Toiletten. Diese wird aber nicht von Tesla selbst, sondern von der deutschen BK Group betrieben. Die Lounge bietet laut dem Unternehmen „Snacks, Drinks und Eis, leckerer Kaffee, eine Spielekonsole, komfortable Sitzecken und saubere, moderne Toiletten“.

Das Konzept wurde einst an einigen Standorten in Deutschland zuerst umgesetzt, jetzt ist Magnat die dritte BK-Lounge an einem französischen Supercharger-Standort: Vergangenes Jahr wurde in Roye die erste Lounge in Frankreich eröffnet, der zweite Standort liegt in Sénas – zwei weitere Standorte sollen laut der BK Group bald folgen.

linkedin.com, bk.world (Lounge), Tesla-App (Ladepreise)

Jörg
07.08.2025 um 11:19
30 bis 35ct? Nach unseren CPO´s kann man ja unter 80ct kein Geld verdienen....
Egon Meier
07.08.2025 um 11:24
Wie kommt es eigentlich, dass für solche Projekte eine dicke Medienmeldung platziert werden kann. Es werden ständig irgendwelche ladeparks eröffent und ne Lounge .. ja das ist wie Ladepark mit Mäckes ... nix was der Erwähnung wert wäre.Ist aber Tesla, das ist was anderes.
H. M.
07.08.2025 um 15:47
Das wird gemacht, damit manche Menschen etwas zu meckern haben. Aber bei eurer Einstellung in Deutschland, wunder nix mehr. Da wird klar, warum ihr bei Technologie und Digitalisierung so hinterherhinkt. Passend dazu klammert nan sich an lsv fest und schickt x Formulare zwischen Behörden und Bürger hin und her. Man kann dich sich auch einfach mal über viele Ladepunkte freuen oder ruhig sein - schmerzt nicht.
Ronny
07.08.2025 um 15:35
Warum stört Sie das denn? Den Ladepark können Sie ja auch nutzen und es ist doch schön wenn solche Ladeparks gebaut werden. Es steht doch jedem frei auch andere Betreiber mit ähnlichen Konzepten zu erwähnen. In unsere Region fehlt das nach wie vor. Gerne nennen Sie 2 .. 3 Beispiele andere Ladeparks die kürzlich eröffnet wurden und ein ähnliche Konzept fahren.
Niklas
07.08.2025 um 11:48
Ich war letztens dort gewesen. Der Standort war richtig toll, auch wenn die Toilettenschlange etwas voll war.Zum Glück gibt es einen McDonald's und einen Burger King in der Nähe mit Gourmet-Essen. (Der Qualitätsunterschied zwischen dem französischen Fastfood und anderem Fast Food ist wirklich gewaltig)
Predrag
07.08.2025 um 12:56
Die Nachricht finde ich toll, schließlich geht es hier um Elektromobilität. Solche Ladeparks sind dringend in DE nötig . Wenn ich solche Kommentare wie von den Herrn oben lese , frage ich mich wann werden die DEUTSCHEN endlich aufwachen ?!
Lef
07.08.2025 um 15:10
Ja gar nicht. Wir werden den Trend (ist ja eigentlich keiner mehr) auch hier wieder komplett verschlafen. Land der Dichter und Denker war einmal. In ein paar Jahren sind wir auf dem Level von einem Schwellenland. Besonders wenn die blauen an die Macht kommen.
