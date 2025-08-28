Preisaktion an deutschen Audi Charging Hubs: Schnellladen für 19 Cent pro Kilowattstunde

Die Audi Charging Hubs stehen Elektroautos aller Marken offen, so auch die Preisaktion. Audi bewirbt „für 0,19 €/kWh Premium-Laden“ an allen deutschen Audi Charging Hubs – also in Nürnberg, Berlin, Frankfurt, Bremen und den beiden Ladeparks in München – also dem bekannten Ladepark in München-Obersendling und dem neuen Standort in der Bodenseestraße 111 am Westkreuz.

Am Münchner Westkreuz gibt es – wie am ersten deutschen Audi Charging Hub in Nürnberg – eine Lounge für den Aufenthalt während des Ladevorgangs. Diese ist in München 120 Quadratmeter groß und bietet neben der Automaten-Gastronomie einen Concierge-Service (täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr), wie Audi angibt. Allerdings ist der zweite Standort in München anders aufgebaut: Dort liegt die Lounge nicht in einem weiteren Stockwerk über den Ladepunkten, die Anlage ist eingeschossig aufgebaut.

Die Gemeinsamkeit sind aber die überdachten Ladeplätze mit mit den auffällig breiten Bauelementen dazwischen. Dort sind die Pufferbatterien untergebracht, die den Netzanschluss der Ladestation entlasten sollen. In der Bodenseestraße 111 gibt es vier Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.

