E-Auto-Neuzulassungen in der Schweiz steigen leicht

Neben den 4.174 neuen Batterie-Elektroautos weißt Swiss eMobility auch noch 2.290 neue Plug-in-Hybride in der Oktober-Statistik aus. Die Teilzeit-Stromer konnten im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zulegen.

Bei 18.224 Gesamtneuzulassungen (+-0,0 %) kommen die reinen Stromer auf einen Marktanteil von 22,9 Prozent, die Plug-in-Hybride auf 12,6 Prozent. Damit hatte mit 35,5 Prozent mehr als jeder dritte Neuwagen in der Schweiz im Oktober einen Ladeanschluss. Die PHEV lagen mit ihrem Oktober-Ergebnis recht genau auf dem Niveau der Vorquartale, während die reinen E-Autos den Rekord-Marktanteil von 26,0 Prozent aus dem September 2025 nicht ganz erreichen konnten – der Oktober ist aber immer noch der zweitbeste Monat des Jahres.

Auch bei den anderen Antriebsarten haben sich die Oktober-Ergebnisse grob wieder auf dem Niveau des Augusts eingependelt – der September mit einem deutlich höheren E-Auto-Marktanteil vor allem zulasten der reinen Verbrenner war offenbar eine Ausnahme. Die reinen Diesel konnten so von 56, auf 6,4 Prozent leicht zulegen, die reinen Benziner von 21,5 auf 23,8 Prozent. Und die nominell größte Antriebsart, die Hybriden, waren im Oktober für 34,7 Prozent aller Neuzulassungen in der Schweiz verantwortlich.

Im laufenden Jahr steht die Statistik bei 40.071 Neuzulassungen mit Batterie-elektrischem Antrieb. Werden im November und Dezember ebenfalls über 4.000 neue Elektroautos zugelassen, dürfte die Schweiz das Jahr 2025 mit einem leichten Plus abschließen, denn im Gesamtjahr 2024 wurden 46.077 E-Autos registriert.

Übrigens: Mit 28,8 Prozent E-Auto-Anteil im laufenden Jahr wurden im Kanton Zürich prozentual die meisten E-Autos zugelassen, gefolgt von Solothurn mit 26,3 Prozent und Luzern mit 25,8 Prozent – Schlusslicht ist hier Appenzell Innerrhoden mit nur 5,6 Prozent E-Auto-Anteil. Dafür hat dieser Kanton mit 15,6 Prozent den höchsten PHEV-Anteil in der ganzen Schweiz.

Bei den meistverkauften E-Modellen liegt auf Jahressicht immer noch das Tesla Model Y mit Stand Ende Oktober 3.581 Neuwagen deutlich vorne. Im Oktober haben aber alle anderen Top-5-Modelle einen höheren Absatz erzielt, der Vorsprung des Teslas war aber zu groß. Das meistverkaufte E-Auto war der Skoda Elroq mit 425 Einheiten (und 2.349 im laufenden Jahr, Platz 2) vor dem Skoda Enyaq mit 225 Neuzulassungen im Oktober (und 2.042 im laufenden Jahr, Platz 3), dem Volvo EX30 mit 191 Neuzulassungen (und 1.507 im laufenden Jahr, Platz 5) sowie dem Audi Q4 e-tron (132 im Oktober, 1.552 im laufenden Jahr, Platz 4).

In den Top Ten gibt es nur eine Verschiebung: Der Porsche Macan überholt dank 65 Neuzulassungen (jetzt 981 in 2025) das Tesla Model 3, von dem im Oktober nur 16 Einheiten neu zugelassen wurden – und 965 im laufenden Jahr. Damit ist der Porsche jetzt auf Rang 10, der Tesla rutscht auf die 11. Beim BMW iX1 (1.364), Renault 5 (1.327), VW ID.3 (1.297) und Audi Q6 e-tron (1.104) hat sich die Reihenfolge nicht verändert.

