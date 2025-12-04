Alle Kategorien Alle Kategorien
Neue Shell-Schnelllader in Bremen und Sachsen

Shell Recharge baut das eigene Schnellladenetz weiter aus. In Bremen sind kürzlich drei neue Standorte mit insgesamt zwölf Ladepunkten in Betrieb gegangen. Und in Sachsen sind 20 neue Ladepunkte an sechs Standorten am Netz.

Shell recharge ladestation charging station
Bild: Shell
Von Sebastian Schaal
04.12.2025 - 18:00 Uhr

In Bremen befinden sich alle drei Schnelllade-Standorte auf dem Gelände von bestehenden Shell-Tankstellen. Diese liegen Am Rabenfeld 15 nahe der A270, in der Huchtinger Heerstraße 55 (in der Nähe der B75) und am Oslebshauser Tor 5 unweit der A27. In allen Fällen wurden zwei Säulen mit insgesamt 4 Ladepunkten errichtet. Jeder Ladepunkt bietet dabei bis zu 300 kW Leistung.

„Mit diesen zwölf Ladepunkten an drei Standorten treiben wir den Ausbau der Elektromobilität voran“, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Unser Ziel ist, unser flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland auszubauen.“

Bereits im November hat Shell Recharge eine Reihe neuer Standorte in Sachsen eröffnet – wie schon zuvor in Hessen stehen auch in Sachsen die Schnelllader nicht nur an Shell-eigenen Tankstellen, sondern auch auf den Parkplätzen von Rewe- und Penny-Filialen. Die Kooperation mit der Rewe Group, zu der Penny gehört, geht auf das Jahr 2021 zurück.

Die neuen Shell-Lader bei Penny befinden sich in Chemnitz in der Frankenberger Straße 46 und Eilenburg (Landkreis Nordsachsen), Kranoldstraße 25. In Chemnitz sind vier Ladepunkte entstanden, in Eilenburg zwei. Und bei den Rewe-Filialen handelt es sich um vier Ladepunkte in der Dresdner Straße 4 in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen), ebenfalls vier Ladepunkte in der Meißner Straße 475 in Radebeul (Löma-Center im Landkreis Meißen) sowie zwei Ladepunkte in der Beyerstraße 1 in Chemnitz, unweit der B95. Angepasst an die längere Verweildauer beim Einkauf wurden dort Ladesäulen mit maximal 150 kW Leistung aufgebaut.

Aber auch in Sachsen gibt es einen neuen Schnelllade-Standort an einer Tankstelle: In der Merseburger Straße 158 nahe der B87 in Leipzig sind jetzt vier Ladepunkte mit bis zu 300 kW in Betrieb. Insgesamt betreibt Shell in Sachsen bereits 20 Ultraschnelllade-Standorte mit zusammen 58 Ladepunkten. In ganz Deutschland sind es sogar rund 1.900 Schnellladepunkte.

Im Tarif „Shell Recharge Basic“ kostet die Kilowattstunde an den Shell-eigenen Schnellladern 59 Cent, mit dem „e-Deal“ für 4,99 Euro pro Monat sind es noch 44 Cent. Wird der Ladevorgang im Roaming über den Dienst eines anderen Anbieters gestartet, gelten dessen Konditionen.

shell.de (Bremen), shell.de (Sachsen)

