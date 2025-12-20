Circle K baut Ladenetz in Deutschland aus – erstmals mit Ladeoption für E-Lkw

Bereits vor gut zwei Jahren übernahm das kanadische Convenience-Store-Unternehmen Alimentation Couche-Tard mit seiner Marke Circle K das deutsche Tankstellennetz und Tankkartengeschäft von TotalEnergies. Im Dezember 2024 übernahm Circle K auch den Betrieb der Ladesäulen. Nicht dazu gehören jedoch die Standorte, die im Rahmen des Deutschlandnetzes von TotalEnergies aufgebaut werden.

Was den Stand zum Circle-K-Ladenetz angeht, so betreibt das Unternehmen bundesweit inzwischen Ladeinfrastruktur an 95 Standorten mit 400 Ladepunkten. Allein in diesem Monat kamen sechs neue Ladeparks mit insgesamt 43 Schnellladepunkten hinzu. Vier davon befinden sich in Bayern.

In Eckental gingen sechs HPC-Ladepunkte für Elektroautos mit jeweils bis zu 400 kW ans Netz, in Hohenlinden sogar acht Ladepunkte dieser Leistungsklasse. In Illertissen nahm Circle K sechs weitere Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW in Betrieb, von denen zwei für E-Lkw vorgesehen sind. Der größte der vier neuen Ladeparks in Bayern befindet sich in Nordendorf und umfasst elf Schnellladepunkte, darunter ebenfalls zwei für E-Lkw.

Doch auch in anderen Teilen der Bundesrepublik hat Circle K sein Ladenetz erweitert. So befindet sich ein weiterer neuer Ladepark mit vier Schnellladepunkten mit jeweils bis zu 400 kW in Wittlich (Rheinland-Pfalz). Der sechste HPC-Standort ging in Laucha (Sachsen-Anhalt) ans Netz. Dort sollen die insgesamt acht neuen Ladepunkte jeweils aber nur bis zu 175 kW abgeben können. Einer dieser Schnelllademöglichkeiten ist für E-Lkw vorgesehen.

Während Circle K bereits seit mehreren Jahren im skandinavischen Raum Ladeinfrastruktur für E-Lkw aufbaut, schafft die Tankstellenkette nun auch hier erstmals entsprechende Lademöglichkeiten für Batterie-elektrische Nutzfahrzeuge, die zudem ohne Abkoppeln genutzt werden können.

„Mit leistungsstarken HPC-Ladestationen und digitalen Bezahloptionen schaffen wir ein Ladeerlebnis, das sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientiert. Unser Anspruch geht weit über das reine Bereitstellen von Ladepunkten hinaus. Wir wollen die Zukunft der Mobilität aktiv gestalten und bis zum Jahr 2035 zu den Top 4 in Deutschland gehören – als Synonym für Innovation, Verlässlichkeit und nachhaltige Energie. Unser Ziel ist es, nicht nur ein Anbieter zu sein, sondern der bevorzugte Partner für alle, die unterwegs laden und dabei auf Qualität und Komfort setzen“, sagt Christian Howe, Geschäftsführer von Circle K Deutschland. Nähere Details zum weiteren Ladenetz-Ausbau wurden aber nicht genannt.

Quelle: Info per E-Mail