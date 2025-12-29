Jahresrückblick 2025: Die meistgelesenen Beiträge

Ein verrücktes Jahr 2025 neigt sich dem Ende. Die strengeren EU-Flottengrenzwerte für dieses Jahr haben die Elektromobilität in Deutschland wieder angekurbelt. Eine knappe halbe Million Elektroautos kamen neu auf die Straßen, der Marktanteil kratzt an der 20-Prozent-Marke. Dennoch war das IAA-Jahr geprägt von der Debatte um Technologieoffenheit, Union und SPD bringen den Markt mit nationaler Förderung durcheinander und die EU schickt ein Bürokratie-Monster ins Rennen, das die Elektrifizierung sowohl bremsen als auch beschleunigen soll.

Trotz des politisch sehr geprägten Jahres haben es aber vor allem Meldungen zur Neuen Klasse von BMW, zu Axialfluss-Radnabenmotoren oder auch zu zeitbasiert reduzierten Netzentgelten in die Liste der meist gelesenen Artikel in diesem Jahr geschafft.

Wir haben aus unserer Datenbank mal rausgesucht, was Sie in den zwölf vergangenen Monaten am meisten interessiert hat:

– Januar –

Tesla enthüllt Model Y Juniper

Gleich zum Jahresanfang stellte Tesla das überarbeitete Model Y auf seiner China-Webseite vor. Nur zwei Wochen später öffnete der Autobauer auch in Deutschland die Bestellbücher. Wie sich die Neuauflage im Alltag schlägt, können Sie seit März auch in unserem Fahrbericht nachlesen.

– Februar –

Elektrische Entzauberung – Wie BYD mit dem Atto 2 in der Realität ankommt

Weltweit haben sie im vergangenen Jahr über vier Millionen Autos verkauft und in China sind sie unangefochten der grüne Marktführer. Sie sind der Shooting Star unter den chinesischen Autobauern. Doch in Europa tut sich BYD teilweise noch schwer. Kann der kompakte Atto 2 das richten?

– März –

Zeitbasiert reduzierte Netzentgelte: Ab April lädt das Elektroauto günstiger

Wer zu Hause an einer Wallbox lädt, kann mittlerweile von temporär billigeren Netzentgelten profitieren: Der Paragraph 14a des EnWG wurde zum 1. April um einen Zeittarif erweitert. Wie genau das geht, erläutern wir in diesem Beitrag. Und zeigen auch den nächsten Schritt auf: den Einstieg ins bidirektionale Laden in der Breite!

– April –

ZF meldet Großauftrag für E-Achsen aus Indien

Der deutsche Zulieferer soll mehrere tausend elektrische Antriebsachsen an einen führenden Bushersteller in Indien liefern. Die AxTrax 2 genannte Achse soll in eine neue Flotte lokal emissionsfreier Überlandbusse integriert werden. Gleichzeitig ist es die erste E-Achse, die ZF für einen indischen OEM produziert.

– Mai –

Aral erhöht Ladepreise an seinen Ladesäulen deutlich

Seit Mai müssen Kunden, die an den Ladesäulen des Mineralölunternehmens in Deutschland mit dem Ladeangebot Aral pulse laden wollen, tiefer in die Tasche greifen. Für „ADAC e-Charge“-Nutzer, die Aral-Ladesäulen nutzen wollen, änderte sich zunächst nichts. Seit August zahlen sie zwei Cent weniger.

– Juni –

Regierung bringt Sonderabschreibung auf den Weg

Das Bundeskabinett hat im Juni die ersten Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge eingetütet. Als Teil eines größeren Steuer-Sofortprogramms wurden Sonderabschreibungen beim Kauf von E-Fahrzeugen eingeführt, auch teurere E-Dienstwagen von der 0,25%-Regelung profitieren davon. Im Spätsommer wurde noch einmal klargestellt, dass die Regelung auch für gebrauchte E-Fahrzeuge gilt.

– Juli –

Yasa erreicht wohl E-Motor-Rekord – mit 550 kW bei nur 13 Kilo Gewicht

Der zu Mercedes-Benz gehörende britische Elektromotoren-Spezialist hat nach eigenen Angaben den E-Motor mit der höchsten Leistungsdichte entwickelt. Der Prototyp von Yasa leistet 550 kW bei einem Gewicht von 13,1 kg , was einer Leistungsdichte von 42 kW/kg entspricht.

– August –

US-Autobauer bestellt E-Auto-Steckverbinder bei Norma

Die Norma Group hat im Sommer einen Großauftrag über eM-Safe-Steckverbinder für eine neue Plattform elektrischer Fahrzeuge eines US-amerikanischen Automobilherstellers erhalten. Ab 2027 liefert Norma Steckverbinder für das Batterie-Thermomanagement der Fahrzeuge. Beim Kunden dürfte es sich um Ford handeln.

– September –

Rüdinger Spedition – Von zehn auf 30 Elektro-Lkw im Zeitraffer

Das Unternehmen hat zehn E-Lkw in der Flotte und bekommt seit September jede Woche einen neuen hinzu – bis es in einigen Monaten rund 30 Elektro-Trucks sein werden. Parallel hat der Familienbetrieb eine knapp 40 Meter lange Overhead-Ladeanlage eröffnet – vermutlich einmalig in Süddeutschland. Wir haben bei Roland Rüdinger nachgefragt, was seine Firma antreibt.

– Oktober –

Koalition einigt sich auf E-Auto-Förderung für kleinere und mittlere Einkommen

Die Bundesregierung will die Anschaffung von Elektroautos wieder fördern – und zwar gezielt für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Das bereitgestellte Budget soll bei drei Milliarden Euro liegen. Details zur Förderung gab es im Oktober jedoch noch nicht.

– November –

BMW bestätigt neuen i3

BMW-Chef Oliver Zipse hat vergangenen Monat in der Telefonkonferenz zur Quartalsmitteilung den Namen i3 für das nächste Neue-Klasse-Modell bestätigt. Als flache Limousine im 3er Format wird der kommende i3 aber leicht andere Komponenten nutzen als der iX3. Die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in München starten – gefolgt von weiteren Werken.

– Dezember –

Yasa entwickelt Axialfluss-Radnabenmotor

Der zu Mercedes-Benz gehörende britische Elektromotoren-Spezialist Yasa entwickelt einen Radnabenantrieb, der den 12,7 kg leichten Axialflussmotor nutzt, der kürzlich als Prototyp eine Leistungsdichte von 59 kW/kg erreicht hat.

Das war der nachrichtliche Jahresrückblick von electrive mit den zwölf meistgelesenen Beiträgen aus dem Jahr 2025. Wir wünschen Ihnen nach einem hoffentlich schönen Weihnachtsfest nun einen guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2026!