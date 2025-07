ADAC e-Charge wird zwei Cent günstiger

Bis zum 31. Juli gelten die bekannten Preise von 57 Cent, in Deutschland allerdings nur an den Ladesäulen von ADAC-Partner Aral Pulse. In anderen Ländern ist der Ladedienst BP Pulse des Aral-Mutterkonzerns der Partner, etwa in Frankreich, Spanien, Österreich und den Niederlanden – zu den gleichen Konditionen. Bei anderen Betreibern sind es 0,75 €/kWh.

Jetzt kündigt Aral Pulse auf seiner Website eine kleine Änderung an: „ADAC e-Charge Kund:innen zahlen ab dem 01.08.2025 weniger für ihre Ladevorgänge mit dem ADAC e-Charge Tarif!“, heißt es dort. In allen drei Leistungsklassen (AC mit 22 kW oder weniger, DC mit 50 kW oder weniger und DC mit mehr als 50 kW) sinkt der Preis um zwei Cent. Ab August werden also 0,55 €/kWh über den ADAC-Ladedienst fällig. Diese Preise gelten bei Aral Pulse in Deutschland und bei BP Pulse in den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und Österreich – Spanien wird hier nicht mehr aufgeführt.

Preis gültig bis 31. 07.2025 Preis gültig ab 01.08.2025 AC (22 kW oder weniger) 0,57 €/kWh 0,55 €/kWh DC (50 kW oder weniger) 0,57 €/kWh 0,55 €/kWh DC (mehr als 50 kW) 0,57 €/kWh 0,55 €/kWh

Bei den weiteren Konditionen gibt es keine Änderung: An AC-Ladepunkten fallen teilweise nach 120 Minuten Blockiergebühren von 15 Cent pro Minute an, bei DC-Ladern bereits nach 45 Minuten. Allerdings wird die Blockiergebühr nicht bei allen Betreibern fällig: „Ob an dem jeweiligen Ladepunkt eine Blockiergebühr fällig wird, kannst du in den Stationsdetails in der App sehen“, so Aral. Die eigenen Ladepunkte waren bisher davon ausgenommen – man sollte also die App vor allem dann checken, wenn man über ADAC e-Charge bei anderen Betreibern lädt.

Aral Pulse ist seit dem Sommer 2024 der neue Lade-Partner des ADAC, nachdem die langjährige Kooperation mit der EnBW für den e-Charge-Tarif nicht verlängert wurde. Zu Beginn der neuen Partnerschaft gab es für zwei Monate einen Einführungspreis von 0,51 €/kWh, seit Oktober 2024 wurden die bis heute geltenden 0,57 €/kWh berechnet.

Aral Pulse selbst hatte zuletzt seine Preise Anfang Mai angepasst – allerdings in die andere Richtung. Seit dem 5. Mai kostet die Kilowattstunde bei Aral Pulse acht Cent mehr, also 0,54 €/kWh an AC-Ladepunkten, 0,59 €/kWh an den langsameren DC-Ladern und 0,69 €/kWh an den DC-Ladern mit mehr als 50 kW. Die Preise sind somit zwischen 13,1 und 17,4 Prozent gestiegen.

