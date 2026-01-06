KBA: 63 Prozent mehr neue Elektroautos im Dezember

Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erstmals wieder mehr neue Elektro-Pkw innerhalb eines Monats aus als seit dem Umweltbonus-Aus im Jahr 2023. Im November legten die Zahlen erneut zu. Insgesamt 55.741 neue E-Autos verzeichnete das KBA. Diesen Rekord-Trend konnte der Dezember zwar nicht fortsetzen. Mit 54.774 BEV-Neuzulassungen blieb der letzte Monat des Jahres 2025 leicht hinter dem November zurück. Das könnte jedoch auch daran gelegen haben, dass der Dezember aufgrund der Feiertage deutlich weniger Werktage hatte. Einen Teil dazu beigetragen haben dürfte aber auch die angekündigte Kaufprämie, die E-Auto-Kunden zum Abwarten veranlasst haben könnte.

Dennoch war der Dezember der zweitstärkste Elektro-Monat des vergangenen Jahres und der zweitstärkste Dezember seit Beginn der Aufzeichnung der KBA-Neuzulassungen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat (33.561) verzeichnete die Antriebsart ein Plus von 63,2 Prozent. Damit haben die reinen Stromer auch deutlich stärker zugelegt als der Gesamtmarkt! Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Dezember 246.439 Neuwagen auf die Straßen, 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Elektro-Pkw erreichten somit einen Marktanteil von 22,2 Prozent.

Nur leicht geringer war der Zuwachs bei den Plug-in-Hybriden, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 58,4 Prozent zulegen konnten. Insgesamt 30.259 Teilzeitstromer kamen im Dezember neu auf die Straße. Sie erreichten einen Anteil am Gesamtmarkt von 12,3 Prozent. Damit hatten 34,5 Prozent der Dezember-Neuzulassungen einen externen Ladeanschluss. Rund jeder dritte Neuwagen kann also dem Segment der Elektromobilität zugeordnet werden.

Einen Rückgang verzeichneten hingegen die Diesel-Pkw. Insgesamt 27.088 neue Diesel (Anteil von 11 Prozent) verzeichnete das KBA im Dezember, was einem Rückgang von 12,7 Prozent gegenüber dem Dezember 2024 bedeutet. Die reinen Benziner mussten ein Minus von 10,7 Prozent hinnehmen und kamen auf insgesamt 61.917 Einheiten. Der Anteil dieser Antriebsart am Gesamtmarkt lag bei 25,1 Prozent.

Die Rückgänge bei den reinen Verbrennern sind allerdings nur bedingt aussagekräftig, da sich ein guter Teil der Neuzulassungen auch in das nominell größte Segment der Hybride (71.273 Exemplare ohne PHEV, 28,9 Prozent Marktanteil) verschoben haben dürfte. Als Hybrid zählt das KBA Voll- und Mildhybride, also auch Fahrzeuge, die teilweise nicht einmal kürzeste Strecken rein elektrisch fahren können, aufgrund eines E-Motors im Antriebsstrang aber offiziell als Hybrid zählen.

Mit den Dezemberzahlen liegen auch die Neuzulassungen für das Gesamtjahr 2025 vor. Insgesamt wurden 2.857.591 Pkw neu zugelassen. Reine Verbrenner verzeichneten dabei deutliche Rückgänge. Die Diesel-Neuzulassungen sanken um 18,3 Prozent, bei Benzinern betrug das Minus 21,6 Prozent. Brennstoffzellen-Pkw spielten weiterhin keine Rolle, im gesamten Jahr wurden lediglich acht Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Rückgang von 69 Prozent entspricht.

Zulegen konnten hingegen die elektrifizierten Antriebe. Hybride erreichten 816.111 Neuzulassungen und damit ein Plus von acht Prozent. Batterie-elektrische Pkw kamen auf 545.142 Neuzulassungen, ein Anstieg um 43,2 Prozent. Noch stärker wuchsen die Plug-in-Hybride, die mit 311.398 Neuzulassungen ein Plus von 62,3 Prozent erzielten.

Die Auswertung nach einzelnen Modellen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Das Kraftfahrt-Bundesamt plant die Veröffentlichung dieser Zahlen am kommenden Donnerstag. Wie gewohnt reichen wir diese Zahlen nach.

kba.de