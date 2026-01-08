VW ID.7 war 2025 Deutschlands beliebtestes Elektroauto

Mit 545.142 Neuzulassungen haben Elektroautos im vergangenen Jahr in Deutschland ein Rekordjahr erreicht. Nach dem Rückgang 2024 legten die Elektro-Pkw damit wie erwartet deutlich zu. Es kamen so viele Stromer wie nie zuvor auf deutsche Straßen.

Blicken wir zunächst aber auf den Dezember: Mit fast 55.000 neu zugelassenen Elektroautos war der Dezember 2025 der zweitstärkste Monat des Jahres und trug maßgeblich zum Gesamtresultat bei. Mehr als jede fünfte Pkw-Neuzulassung entfiel damit auf ein Fahrzeug mit rein elektrischem Antrieb.

Allein der Volkswagen ID.7 kam auf 2.934 Neuzulassungen und erreichte unter den Elektroautos einen Marktanteil von rund 5,4 Prozent. Damit sicherte sich das Modell im Dezember den ersten Platz in der Elektroauto-Rangliste des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Erst mit etwas Abstand folgt der Skoda Elroq, von dem insgesamt 2.895 Exemplare neu auf die Straßen kamen. Knapp dahinter musste sich der VW ID.3 einreihen, von dem das Kraftfahrt-Bundesamt 2.844 neue Exemplare verzeichnete.

Der BMW iX1 verbesserte sich um zwei Plätze und erreichte mit 2.604 Neuzulassungen Rang vier. Ebenfalls um zwei Positionen nach oben ging es für den Audi A6 e-tron, der auf 2.137 Neuzulassungen kam. Knapp unter der Marke von 2.000 Einheiten blieb der Skoda Enyaq, der mit 1.999 Neuzulassungen zwei Plätze verlor.

Rang Modell Dezember 1 Volkswagen ID.7 2.934 2 Skoda Elroq 2.895 3 Volkswagen ID.3 2.844 4 BMW iX1 2.604 5 Audi A6 e-tron 2.137 6 Skoda Enyaq 1.999 7 Cupra Tavascan 1.853 8 Audi Q6 e-tron 1.714 9 Mini Electric 1.696 10 Mercedes-Benz CLA 1.572

Deutlich nach vorn arbeitete sich der Cupra Tavascan, der sich im Vergleich zum November um drei Plätze verbesserte. Nach Rang zehn im Vormonat belegte das Modell im Dezember mit 1.853 Neuzulassungen den siebten Platz. Dahinter folgte der Audi Q6 e-tron mit 1.714 Neuzulassungen. Die beiden letzten Plätze in den Top Ten belegten Modelle der BMW-Marke Mini, die das KBA nicht weiter aufschlüsselt und die zusammen auf 1.696 Neuzulassungen kamen, sowie der Mercedes-Benz CLA mit 1.572 neuen Fahrzeugen.

VW ID.7 führt Jahreswertung an

Auf Jahressicht konnte der Volkswagen ID.7 seinen Vorsprung weiter ausbauen und seine Spitzenposition verteidigen. Insgesamt 34.563 Neuzulassungen als Limousine und Kombi zählte das Kraftfahrt-Bundesamt im letzten Jahr. Damit war der VW ID.7 das meistzugelassene Elektroauto in Deutschland.

Doch auch die anderen beiden Podest-Platzierungen gingen an die Wolfsburger. Neben dem ID.3, der von Januar bis Dezember auf 31.938 Neuzulassungen kam, schaffte es noch das Duo aus ID.4 und ID.5 (26.550) an die Spitze.

Das weitere Ranking für das Jahr 2025 gestaltet sich wie folgt: Auch die nächsten beiden Platzierungen gingen an den VW-Konzern. In dem Fall jedoch an die tschechische Marke Skoda. Der Elroq überholte zum Schlussspurt noch den Enyaq und kam auf insgesamt 25.426 Neuzulassungen, der Enyaq brachte 25.383 neue Exemplare hierzulande auf die Straße.

Erst danach folgte mit dem BMW iX1, der im vergangenen Jahr 18.957 Neuzulassungen vorweisen konnte, ein Fahrzeug, welches nicht aus dem VW-Konzern stammt. Auf dem siebten Platz landete jedoch erneut ein MEB-Stromer. Der Cupra Born musste sich mit 18.847 aber nur knapp dahinter einreihen. Die letzten drei Plätze in den Top Ten gingen an Mini (15.495), den Cupra Tavascan (14.036) und den Audi A6 e-tron (13.778).

Rang Modell Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt 1 Volkswagen ID.7 3.140 2.971 3.225 3.133 3.146 2.402 2.765 1.717 2.597 3.193 3.340 2.934 34.563 2 Volkswagen ID.3 2.014 2.008 2.152 2.989 2.939 2.521 2.907 2.350 2.979 3.074 3.161 2.844 31.938 3 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 2.678 2.507 2.593 2.629 2.310 2.355 2.682 1.814 1.652 2.522 1.662 1.146 26.550 4 Skoda Elroq 280 453 1.132 2.402 2.690 2.437 2.381 1.731 2.565 3.320 3.140 2.895 25.426 5 Skoda Enyaq 3.056 1.945 2.392 1.814 1.844 1.922 2.322 1.456 1.734 2.586 2.313 1.999 25.383 6 BMW iX1 644 952 1.201 1.497 1.285 1.842 2.477 1.645 945 1.925 1.940 2.604 18.957 7 Cupra Born 1.893 1.595 1.753 1.870 1.474 1.654 1.894 1.134 1.592 1.344 1.442 1.202 18.847 8 Mini Electric 830 720 866 1.014 878 1.288 1.915 1.364 1.714 1.542 1.668 1.696 15.495 9 Cupra Tavascan 825 897 1.100 1.326 1.060 846 563 899 1.296 1.779 1.592 1.853 14.036 10 Audi A6 e-tron 57 704 1.120 1.420 1.666 1.051 869 869 825 1.256 1.804 2.137 13.778

Volkswagen war 2025 mit einem Marktanteil von 18,77 Prozent die mit Abstand stärkste Marke bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland. Insgesamt kamen 102.339 neue E-Autos von VW auf die Straße, was einem Zuwachs von rund 64,8 Prozent gegenüber 2024 (62.108 Neuzulassungen) entspricht. Auf den Plätzen zwei und drei landeten BMW mit 9,5 Prozent Marktanteil und 51.878 Neuzulassungen (+23,3 Prozent) sowie Skoda, das seinen Absatz mit 50.823 Neuzulassungen mehr als verdoppeln konnte (+100,82 Prozent) und damit auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent kam. Tesla musste hingegen einen deutlichen Einbruch hinnehmen. Der US-Hersteller erreichte 2025 nur noch einen Marktanteil von 3,56 Prozent, bei 19.390 Neuzulassungen – ein Rückgang um 48,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 37.574).

Die Top 30 – zur besseren Übersicht haben wir von electrive uns dazu entschieden, nicht mehr Modelle in einer Tabelle aufzuführen – finden Sie in unserem monatlich erscheinenden eMobility-Dashboard. Dort erhalten Sie auch alle Zahlen zu den Neuzulassungszahlen nach Antriebsarten.

