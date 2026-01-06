Bilanz 2025: Neuzulassungen von Elektroautos 2025 auf Rekordhoch

Nach dem plötzlichen Förderstopp im Dezember 2023 brachen die Elektroauto-Neuzulassungen 2024 spürbar ein – unter anderem durch vorgezogene Käufe der vorangegangenen Jahresend-Rallye (siehe beispielsweise 54.654 BEV im Dezember 2023 gegenüber 22.464 im Januar 2024) und die Verunsicherung, die die ad-hoc gekappte Förderung Ende 2023 auslöste. In der zweiten Jahreshälfte pendelte sich die Nachfrage dann bei grob 35.000 BEV-Einheiten pro Monat ein.

Auch im vergangenen Jahr war das erste Quartal im Vergleich zum weiteren Jahresverlauf deutlich schwächer. Erst ab März ging es nach oben, ehe der Ferienmonat August für einen erwarteten Einbruch sorgte. Im September legten die Elektroauto-Neuzulassungen dann wieder spürbar zu. Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erstmals wieder mehr neue Elektro-Pkw innerhalb eines Monats seit dem Umweltbonus-Aus im Jahr 2023 aus. Diesen Titel musste der zehnte Monat des Jahres jedoch schnell wieder abgeben: Im November legten die Zahlen erneut zu. Insgesamt 55.741 neue E-Autos verzeichnete das KBA.

Diesen Trend konnte der Dezember zwar nicht fortsetzen. Mit 54.774 BEV-Neuzulassungen blieb der letzte Monat des Jahres 2025 leicht hinter dem November zurück. Das könnte jedoch auch daran gelegen haben, dass der Dezember aufgrund der Feiertage deutlich weniger Werktage hatte. Einen Teil dazu beigetragen haben dürfte aber auch die angekündigte Kaufprämie, die mögliche E-Auto-Kunden in eine Warteposition versetzt hat.

Dennoch kamen laut den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts in Deutschland im vergangenen Jahr 545.142 Elektroautos neu auf die Straßen, ein Plus von 43,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – und damit so viele wie nie zuvor seit Beginn der KBA-Statistik. Die reinen E-Autos erreichten so einen Marktanteil am Gesamtmarkt von 19,1 Prozent. Fast jeder fünfte zugelassene Pkw hatte also einen reinen Elektroantrieb an Bord. Im Jahr 2024 lag der BEV-Anteil noch bei 13,5 Prozent, im Jahr 2023 allerdings schon einmal bei 18,4 Prozent. Wichtig dabei: Der Pkw-Gesamtmarkt in Deutschland hat sich 2025 kaum bewegt (2,9 Millionen Neuwagen, +1,4 % YoY).

Doch auch die teilelektrifizierten Antriebe konnten zulegen. Hybride kamen von Januar bis Dezember 2025 auf insgesamt 816.111 Neuzulassungen und erzielten damit ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag bei 28,6 Prozent.

Das stärkste Wachstum verzeichneten allerdings die Plug-in-Hybride, für die es 2025 um 62,3 Prozent nach oben ging. Mit 311.398 neuen Exemplaren lag ihr Anteil bei 10,9 Prozent. Nachdem ihr Markt 2023 um die Hälfte eingebrochen war – wir erinnern uns, dass die Förderung für Plug-in-Hybride früher auslief als die für BEV – stabilisierte sich die Nachfrage 2024 wieder. Und konnten 2025 noch einmal zulegen.

Schauen wir noch auf den weiteren Antriebsmix in Deutschland: Die reinen Verbrenner verzeichneten deutliche Rückgänge. Die Diesel-Neuzulassungen sanken um 18,3 Prozent. Kamen 2024 noch 483.261 Exemplare neu auf die Straßen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 395.022 neue Diesel-Pkw. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag bei 13,8 Prozent. Für die reinen Benziner ging es sogar um 21,6 Prozent nach unten. Die 777.641 Neuzulassungen reichten dennoch für einen Marktanteil von 27,2 Prozent.

Die Rückgänge bei den reinen Verbrennern sind allerdings nur bedingt aussagekräftig, da sich ein guter Teil der Neuzulassungen auch in das nominell größte Segment der Hybride verschoben haben dürfte. Als Hybrid zählt das KBA Voll- und Mildhybride, also auch Fahrzeuge, die teilweise nicht einmal kürzeste Strecken rein elektrisch fahren können, aufgrund eines E-Motors im Antriebsstrang aber offiziell als Hybrid zählen.

Brennstoffzellen-Pkw spielten übrigens weiterhin keine Rolle, im gesamten Jahr wurden lediglich acht Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Rückgang von 69 Prozent entspricht. Im Vorjahr zählte das Kraftfahrt-Bundesamt noch 158 H2-Autos.

Die Auswertung nach einzelnen Modellen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Das Kraftfahrt-Bundesamt plant die Veröffentlichung dieser Zahlen am kommenden Donnerstag. Wie gewohnt reichen wir diese Zahlen nach.

kba.de