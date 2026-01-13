Bremst das Aus vom Verbrenner-Aus das Elektroauto aus?

++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++

„Was wir gesehen haben, schafft nochmal viel unnötige Verunsicherung“, sagt Sebastian Bock im Gespräch mit electrive-Chefredakteur Peter Schwierz. Dabei gehe es nicht nur um Autohersteller, sondern um deutlich mehr: Ladeinfrastruktur, Batteriezellfertigung, Netzausbau und Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Für dieses ganze Ökosystem gibt es jetzt wieder weniger Sicherheit, wohin die Reise gehen soll und in welcher Geschwindigkeit.“

Der Emissions-„Rucksack“ und seine Tücken

Kern des Vorschlags der EU-Kommission ist eine 10-prozentige Flexibilität beim Emissionsziel ab 2035. Statt eines klaren Null-Emissionspfads dürfen Hersteller diesen Spielraum mit verschiedenen Antrieben „füllen“. Bock erklärt das mit einem anschaulichen Bild: „Man kann sich diese 11 Gramm Restemissionen wie einen Rucksack vorstellen. Den kann ich mit ganz unterschiedlichen Antrieben füllen – mit Plug-ins, Range Extendern oder auch klassischen Verbrennern.“

Problematisch sei jedoch, dass insbesondere Plug-in-Hybride auf dem Papier deutlich sauberer wirken als in der Realität. Aktuelle Auswertungen zeigen: „Plug-ins stoßen im realen Betrieb fast fünfmal so viel CO₂ aus wie im Testzyklus.“ Entscheidend werde deshalb der sogenannte Utility Factor, der reale Fahrdaten stärker in die Regulierung einbeziehen soll – und politisch massiv unter Druck steht.

Elektromobilität kommt – aber Tempo und Herkunft sind offen

Grundsätzlich stellt Bock nicht infrage, dass sich Elektromobilität durchsetzen wird. Doch er widerspricht der These, Regulierung sei dafür verzichtbar:

„Wir haben nicht mehr die Frage des Ob, sondern die Frage des Wann und Wer.“

Gerade mit Blick auf China warnt er davor, den Hochlauf in Europa zu bremsen: „BYD allein stellt heute fast doppelt so viele E-Autos her wie alle deutschen Hersteller zusammen. Wenn wir jetzt den Druck rausnehmen, manifestiert sich dieser Rückstand weiter.“

China sei dabei keineswegs ein Beispiel für einen ungeregelten Markt, im Gegenteil: „Es stimmt einfach nicht zu sagen, dass China da ist, wo es heute ist, ohne regulatorisch eingegriffen zu haben.“ Nur ein Beispiel: So sei die Anzahl der verfügbaren Zulassungen für neue Verbrenner in großen Städten stark eingeschränkt worden, so dass es achtmal einfacher war, ein E-Auto zuzulassen als einen Verbrenner.

Chancen bei kleinen E-Autos und Flotten

Positive Ansätze sieht Bock bei den geplanten Super Credits für kleine, in Europa produzierte Elektroautos, die einen Trend weg von verbrauchsintensiven E-SUV auslösen könnten, sowie bei verbindlichen E-Auto-Zielen für große Unternehmensflotten. Gerade Dienstwagen seien ein zentraler Hebel: „Zwischen 60 und 70 Prozent der Neuwagen gehen in den gewerblichen Markt – das ist der größte Nachfragehebel überhaupt.“ Schon jetzt werden 72 Prozent der in Deutschland produzierten E-Autos innerhalb der EU als Firmenwagen zugelassen – und eine neue EU-Regelung für Firmenflotten könnte als „Nachfrageboost“ wirken. Zudem würde eine solche Regelung „es würde so ein bisschen auch „die Last auf mehr Schultern verteilen: Im Moment haben wir ja eine Situation, wo die Klimaziele im Straßenverkehr eigentlich von den Herstellern mehr oder weniger im Alleingang erfüllt werden müssen. Und jetzt würde man eben mit den großen Firmflotten noch andere starke Akteure mit einbeziehen“, sagt Sebastian Bock.

Dagegen kommt für ihn die aktuelle Debatte über eine Aufweichung des „Verbrenner-Verbots“ zur Unzeit: „Wir sollten den Anspruch haben, Marktführer bei der Technologie der Zukunft zu sein, statt uns an dem festzuklammern, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat.“ Sprich: Statt jetzt noch mal ein halbes Jahr „über Luftschlösser wie ‚hocheffiziente Verbrenner‘ zu sprechen“, sollten die Hersteller den Schwung für Elektromobilität durch viele interessante neue Modelle mitzunehmen. Das Autopaket der EU drohe genau diesen Anspruch zu untergraben – politisch wie wirtschaftlich.

Einen zusätzlich Impuls in unserem Podcast bietet Markus Hackmann von P3, der erläutert, warum sich die Elektromobilität – trotz der Diskussion ums Aus vom Verbrenner-Aus – durchsetzen wird.

Hinweis: Unser Podcast eMobility Insights erscheint ab sofort alle zwei Wochen statt bislang alle drei Wochen. Wie gewohnt liefern wir Ihnen auch 2026 in jeder Episode spannende Hintergründe zur Elektromobilität.

++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++