RNV hadert mit Frostschäden bei Elektrobussen mit H2-Range-Extender

Auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung hat Betreiber Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) bestätigt, dass es erhebliche Einschränkungen im laufenden Betrieb gibt. Ähnlich hatte sich das Unternehmen zuvor bereits in einer eigenen kurzen Mitteilung geäußert. Vor allem die neuen Mercedes-Benz eCitaro G Busse könnten wegen technischer Probleme nicht fahren, heißt es dort.

Das Problem, dass Kompressoren der Busse bei Frost Schaden nehmen, ist laut dem Zeitungsbericht seit Anfang Dezember bekannt. “Zu diesem Zeitpunkt war die Situation allerdings noch nicht so problematisch wie jetzt“, wird ein RNV-Sprecher zitiert. Derzeit sei jedoch im Schnitt mehr als die Hälfte der 48 neuen Busse nicht einsatzbereit. „Wir gehen davon aus, dass uns diese Schwierigkeiten noch einige Zeit begleiten werden.“

Wir erinnern uns: Die RNV war 2023 das erste Verkehrsunternehmen überhaupt, das Serienfahrzeuge vom Typ Mercedes-Benz eCitaro G fuel cell erhielt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Elektro-Modelle, die zusätzlich zur Batterie eine 60-kW-Brennstoffzelle als Range Extender an Bord haben. Dadurch werden höhere Reichweiten möglich. Die Rhein-Neckar-Verkehr hat besagte 48 Einheiten des Modells eingeflottet und setzt sie im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen ein.

Dass die eCitaro G fuel cell mit der Kälte hadern, zeichnete sich laut dem Zeitungsartikel im Dezember ab, wobei man bei der RNV davon ausging, das Problem schnell in den Griff zu bekommen. Jetzt heiße es aus der Betriebszentrale: „Eine vollständige Stabilisierung des Busverkehrs ist zumindest kurzfristig nicht möglich.“ Die Heidelberger Linie 20 zwischen Karlstor und Neuenheimer Feld wird vorübergehend ganz eingestellt.

Da die Busse noch recht neu sind, steht Daimler Buses in der Haftung – und soll auch Ersatzfahrzeuge zugesagt haben. Ergänzend will die RNV auch Ersatzbusse von Subunternehmern heranziehen. Aber: „Es wird bis auf Weiteres zu Fahrtausfällen kommen“, so der Sprecher laut Zeitungsbericht. Diese Situation sei „mehr als ärgerlich – sowohl für unsere Fahrgäste als auch für uns“.

Daimler Buses bestätigt auf Anfrage von electrive, dass sich Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz eCitaro fuel cell der RNV zur Überprüfung „aufgrund diverser Fehlermeldungen in unserem Service Center befinden“. Die Gründe hierfür seien je nach Fahrzeug unterschiedlich. „Die Fahrzeuge werden derzeit sukzessive überprüft und gehen unmittelbar nach Abschluss der Überprüfung beziehungsweise der Fehlerbehebung wieder in den Einsatz beim Kunden“, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Expertinnen und Experten von Daimler Buses stünden in engem Austausch mit der RNV. Und: „Daimler Buses unterstützt die RNV zusätzlich durch die Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen. Darüber hinaus unterstützen wir mit einem mobilen Serviceteam (RS Busservice) vor Ort beim Kunden.“

Daimler Buses merkt zudem an, dass es bei der Einführung von neuen Technologien in der Praxis, trotz umfangreicher Tests im Vorfeld, zu nicht absehbaren Themen kommen könne. „Im Rahmen der fortwährenden Produktbeobachtung treffen wir die nötigen Ableitungen“, so der Unternehmenssprecher, „und lassen Verbesserungen fortlaufend in die Serienproduktion einfließen“. Aus anderen Verkehrsbetrieben mit dem identischen Modell sind öffentlich derweil keine Probleme publik geworden.

