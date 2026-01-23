Fastned sichert sich Millionen-Finanzierungsrahmen für weitere Expansion

Der neue Finanzierungsrahmen umfasst in den kommenden drei Jahren zunächst 100 Millionen Euro an zugesagtem Kapital zur Finanzierung des Stationsausbaus in Belgien und der Schweiz, wie Fastned mitteilt. Zudem besteht eine mögliche Option über weitere 100 Millionen Euro für die Expansion in andere Länder. Das Geld stammt von einem europäischen Bankenkonsortium, bestehend aus ABN AMRO, Crédit Agricole, ING, Invest-NL und Rabobank.

„Mit dem neuen Finanzierungsrahmen sollen neue Fastned-Stationen, der Ausbau und die Kapazitätserweiterung bestehender Standorte (inklusive des weiteren Ausbaus des Retail-Angebots) sowie die Akquisition neuer Standorte zur Projektentwicklung finanziert werden“, wie das Unternehmen mitteilt. Die Kredit-Finanzierung über die Banken sei die dritte Finanzierungssäule neben dem eigenen Retail-Anleiheprogramm und der Börsennotierung an der Euronext Amsterdam. Über diese Aufteilung will Fastned „Flexibilität und Finanzierungssicherheit“ erhöhen, während man auf das Ziel von 1.000 Standorten bis 2030 hinarbeitet.

„Zunächst ist die Finanzierungsstruktur auf Belgien und die Schweiz beschränkt und gegenüber der Fastned B.V. ohne Haftungsrückgriff ausgestaltet. Das Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Verfügbarkeitsperiode von drei Jahren und einen Zinssatz, der leicht unter dem der Retail-Anleihen liegt“, so das Unternehmen.

Das 2012 gegründete Unternehmen hat derzeit über 400 Lade-Standorte in neun europäischen Ländern in Betrieb, 2025 kamen 60 neue Standorte hinzu. In einem kleinen Update zum vierten Quartal hat das Unternehmen bereits angegeben, dass man den Umsatz pro Standort auf durchschnittlich 335.000 Euro gesteigert habe – ein Plus von 25 Prozent. Die vollständigen Zahlen für 2025 werden im Geschäftsbericht von Fastned am 19. März 2026 veröffentlicht.

„Die Eigenkapitalplattform und das Retail-Anleiheprogramm haben jeweils bereits mehr als 250 Millionen Euro an Wachstumskapital eingeworben, und diese neue Bankfinanzierungsplattform wird Finanzierungsvolumina ermöglichen, die darüber hinausgehen“, sagt Victor van Dijk, CFO von Fastned. §Bankfinanzierung ist ein Markt im Milliarden-Euro-Bereich, mit Dutzenden von Banken, die in ganz Europa aktiv sind. Das bedeutet, dass das Potenzial dieses Programms mehr als ausreicht, um den Finanzierungsbedarf von Fastned für viele Jahre zu decken.“

„Mit mehr als 400 laufenden Fastned-Stationen, davon über 50 allein in Deutschland, haben wir gezeigt, dass unser Geschäftsmodell trägt und wir unserem Ziel konsequent näherkommen“, ergänzt Linda Boll, Country Director von Fastned Deutschland. „Aus diesem Grund ist für uns diese Finanzierungszusage weit mehr als Wachstumskapital für den Netzausbau in unseren unmittelbaren Nachbarmärkten Belgien und Schweiz. Es ist ein klares Vertrauenssignal der Wirtschaft: Führende Finanzinstitute sehen Schnellladeinfrastruktur als solides, zukunftsfähiges Geschäftsfeld – und auch sie glauben an unser Geschäftsmodell.“

fastnedcharging.com