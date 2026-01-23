Tesla trickst beim Robotaxi-Sicherheitsfahrer, Waymo startet in Miami

Es ist ein Versprechen, das Elon Musk immer wieder bricht: Schon 2019 tönte der Tesla-CEO auf einem „Autonomy Day“ des Unternehmens, bereits 2020 würde Tesla eine Million Robotaxis auf den Straßen haben, wobei er damit primär die Fahrzeuge der Kunden meinte, die diese auch anderen Personen in Ride-Hailing-Diensten zur Verfügung stellen sollten. Danach folgten jedes Jahr neue Versprechen – allein: bis heute hat Musk nicht geliefert.

Zwar startete tatsächlich im Juni 2025 ein Robotaxi-Service von Tesla im texanischen Austin. Doch bis jetzt waren diese Fahrzeuge alle mit einem „Safety Monitor“ an Bord unterwegs, also einer Person, die bei Bedarf die Steuerung über ein Display übernehmen kann. Bis jetzt. Denn wie Musk nun auf seinem Kurznachrichtendienst X frohlockte: „Wir haben gerade mit Tesla-Robotaxi-Fahrten in Austin begonnen, bei denen kein Sicherheitsüberwacher an Bord ist.“

Dieser Schritt ließ darauf schließen, dass es Tesla nach jahrelanger Odyssee endlich gelungen ist, Autos vollautonom fahren zu lassen – nicht nur wichtig für einen Robotaxi-Service, sondern auch für die vielen Kunden, die das „Full Self Driving“-System (FSD) gebucht haben, mit dem man sich eigentlich autonom fahren lassen können soll, es aktuell aber nur in einer „Supervised“-Variante nutzen kann, bei der der Fahrer jederzeit aufmerksam bleiben und das Steuer schnell wieder übernehmen können muss, wenn das FSD-System an seine Grenzen stößt.

Entsprechend stieg auch die Tesla-Aktie umgehend um rund 4 Prozent nach oben, zumal Elon Musk die Nachricht aus Austin mit einem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos abrundete. Und dort neben Promo für seine Mars-Eroberungspläne und den Optimus-Roboter erwähnte, Tesla habe autonomes Fahren „gelöst“ und selbstbewusst gleich die nächsten Schritte ankündigte: „Tesla hat seinen Robotaxi-Service in einigen Städten eingeführt und wird bis Ende dieses Jahres in den USA sehr, sehr weit verbreitet sein“, sagte der Tesla-CEO. Dabei muss man natürlich erwähnen, dass die einigen Städte bislang nur aus Austin und San Francisco bestehen. Und in San Francisco sitzt immer ein Fahrer am Steuer, das Angebot dort hat somit noch weniger mit Robotaxis zu tun als in Austin. Das hat regulatorische Gründe, denn Tesla fehlt bislang die Genehmigung, in Kalifornien selbstfahrende Autos zu betreiben.

Doch zurück nach Austin und dem X-Beitrag von Elon Musk: Was anfangs toll klang, nämlich die Annahme, die Robotaxis könnten nun wirklich komplett selbstständig fahren, das entpuppte sich schnell als Taschenspielertrick. Denn nur wenige Stunden nach dem Posting, dass die Aussage noch mit einem Beweisvideo eines selbstfahrenden Teslas ohne Mensch auf Fahrer- oder Beifahrersitz garnierte, kursierte via Social Media plötzlich ein anderes Video.

Sicherheitsfahrer mit Fernsteuerung

Dies zeigt, dass sich bei einem Robotaxi zwar tatsächlich kein „Sicherheitsüberwacher“ mehr im Auto befindet. Dafür sitzt eine solche Person aber in einem anderen Tesla, der dem vermeintlich selbstfahrenden Robotaxi folgt. Heißt: Das Robotaxi fährt zwar wohl grundsätzlich selbstständig, es darf aber noch nicht komplett allein unterwegs sein – und der „Sicherheitsüberwacher“ kann über eine Art Fernsteuerung eingreifen.

Die volle Autonomie nach SAE-Level 4, bei der ein Auto in einem fest definierten und kartographierten Betriebsgebiet unterwegs sein darf, hat Tesla also immer noch nicht erreicht. Und Elon Musk kann in diesem Fall sogar noch von sich behaupten, nicht gelogen zu haben – denn die Kombination von Text und Video sorgte zunächst für die Illusion, dass es nun endlich mit dem autonomen Fahren klappt. Wenn man allerdings den X-Post noch ein zweites Mal anschaut, so wird klar, worin der Trick bestand: Musk hat „bei denen kein Sicherheitsüberwacher an Bord ist“ geschrieben – und an Bord ist dieser nun wirklich nicht mehr.

Waymo liefert einmal mehr ab

Ganz anders die Lage dagegen bei Waymo, dem Schwesterunternehmen von Google: Das hat anders als Musk/Tesla einmal mehr beim autonomen Fahren „abgeliefert“ – und nun seinen Service auch in Miami voll für die Öffentlichkeit ausgerollt. Es ist nach Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin und Atlanta bereits die sechste Stadt, in der die Robotaxis vollautonom und ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sind.

Der Vorsprung von Waymo gegenüber dem Tesla Robotaxi erklärt sich darin, dass Waymo auf LiDAR, Radar und Kameras setzt, um eine redundante, präzise 3D-Abbildung der Umgebung zu erzeugen, was vollautonomes Fahren auf SAE-Level 4 ohne Fahrer ermöglicht. Tesla hingegen vertraut ausschließlich auf Kameras und KI und verzichtet auf LiDAR, was bislang dazu geführt hat, dass das System nur als Level 2 bis 3 eingestuft wurde und einen Sicherheitsfahrer benötigt. Während Tesla-Chef Elon Musk immer wieder behauptet, sein „Vision only“ genannter Ansatz werde mithilfe von lernende Algorithmen, die Trainingsdaten von Milliarden von Kilometern bald ebenfalls Level 4 ohne Sicherheitsfahrer schaffen, so kann LiDAR exakte Entfernungs- und Objektdaten selbst bei Dunkelheit oder Regen liefern.

Doch zurück zu Waymo: Vor dem Start in Miami hatte das Unternehmen wie in jeder anderen Stadt auch mit seinen Fahrzeugen und geschultem Personal an Bord zunächst die öffentlichen Straßen kartiert, dann erste Tests mit Sicherheitsfahrer an Bord durchgeführt und schließlich ab November auch Fahrten ohne Sicherheitsfahrer durchgeführt. Der fahrerlose Service stand aber zunächst nur Mitarbeitern zur Verfügung – und ist nun für die alle geöffnet worden. Die autonomen Fahrzeuge können dabei wie üblich über die Waymo-App bestellt und bezahlt werden.

Das Betriebsgebiet deckt zunächst 60 Quadratmeilen (155 Quadratkilometer) ab und umfasst Miamis bekannteste Viertel – vom Design District und Wynwood bis hin zu Brickell und Coral Gables. Waymo plant, den autonomen Fahrdienst perspektivisch auch auf Strecken von und zum internationalen Flughafen Miami auszuweiten.

Stadt Miami begrüßt den Start von Waymo

Der Vorsitzende der Bezirkskommission von Miami-Dade County,

Anthony Rodriguez, sagte: „Miami-Dade County begrüßt Waymo zum Start des Betriebs fahrerloser Fahrzeuge in unserer Region. Als innovationsfreundlicher Bezirk sehen wir das Potenzial neuer Mobilitätstechnologien, die Transportmöglichkeiten zu erweitern und eine vernetztere Zukunft zu fördern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, sicherzustellen, dass diese Betriebe unseren hohen Standards in Bezug auf Sicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit entsprechen und sich nahtlos in unser Verkehrsnetz integrieren – zum Wohle von Einwohnern und Besuchern gleichermaßen.“

Angekündigt bereits Ende 2024, arbeitet Waymo in Miami mit dem nigerianischen Startup Moove zusammen, das die Flotte verwaltet. Waymo begründete die Kooperation damit, sich auf die Weiterentwicklung der „Driver Technologie“ konzentrieren zu wollen.

Waymo hat bereits bekanntgegeben, dieses Jahr in zahlreichen weiteren Städten starten zu wollen, so etwa in Dallas, Houston, San Antonio und Orlando. Auch Detroit, Las Vegas und San Diego stehen bereits auf der Liste, genauso Denver, Nashville und Washington, D.C. Und nicht nur das: Im Oktober wurde bekannt, dass Waymo mit London in diesem Jahr erstmals auch eine Stadt außerhalb der USA erschließen will.

