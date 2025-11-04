Waymo will Robotaxi-Service 2026 auch in Detroit, Las Vegas und San Diego starten

Womöglich angesichts der Pläne von Tesla, ein eigenes Robotaxi-Angebot aufzubauen, will Waymo sein Netzwerk nun noch schneller ausweiten als bislang bekannt. Nur wenige Tage nach der Ankündigung, mit London erstmals eine Stadt außerhalb der USA erschließen zu wollen, hat Waymo nun auch seinen Start in drei weiteren US-Großstädten im kommenden Jahr angekündigt: Detroit, Las Vegas und San Diego.

Diese drei Metropolen kommen zu den fünf bestehenden US-Städten Phoenix, San Fransisco, Los Angeles, Austin und Atlanta hinzu, in denen Waymo bereits 250.000 autonome Fahrten pro Woche durchführt. Zudem ist der Start auch in Dallas, Denver, Miami, Nashville und Washington, DC angekündigt. Zählt man alle Ankündigungen und bestehenden Städte zusammen, so kommt man auf insgesamt zwölf US-Städte sowie auf London.

In Las Vegas wird Waymo auf Konkurrenz von Zoox stoßen: Die Amazon-Tochter hat dort nach langer Vorbereitung im September ihren ersten Robotaxi-Service gestartet. Das eigens entwickelte Fahrzeug von Zoox kommt komplett ohne Lenkrad, Pedale und Fahrersitz aus und kann bis zu vier Personen transportieren.

Die Fahrzeugflotte von Waymo besteht aktuell aus in einem eigenen Werk umgerüsteten vollelektrischen Jaguar i-Pace, zudem sollen bald vollelektrische Minivans von Zeekr sowie entsprechend präparierte Hyundai Ioniq 5 hinzukommen. Zuletzt bestand die Hardware-Suite von Waymo aus 13 Kameras, vier Lidar-Sensoren und sechs Radaren, um eine 360°-Sicht für das autonome Fahrzeug zu erzeugen. Im Gegensatz dazu setzt Tesla-Chef Elon Musk beim Autonomen Fahren nur auf Kameras, was zwar günstiger ist, aber Zweifel an der Sicherheit der Technologie weckt.

Für den Start in Detroit hat Waymo seine autonomen Fahrzeuge bereits Wintertests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Robotaxis dort auch bei starkem Schneefall sicher verkehren können. Dafür gab es auch Testfahrten auf der Oberen Halbinsel von Michigan im Norden von Detroit.

