VW eröffnet in Dresden ersten ID. Store

Volkswagen hat in der Gläsernen Manufaktur in Dresden den ersten ID. Store eröffnet. Die flexibel einsetzbaren ID. Stores sollen Interessierten die Möglichkeit geben, sich zum ID.3 und rund um das Thema E-Mobilität bei Volkswagen zu informieren. Aber auch ein Pop-Up-Konzept ist geplant.

Trotz der Bezeichnung als „Store“ soll es sich bei den ID. Stores nicht um direkte Verkaufspunkte, sondern vielmehr um Info-Zentren handeln. In der Mitteilung gibt VW an, dass die Besucher des täglich geöffneten ID. Store in Dresden den neuen ID.3 in „virtuellen Räumen“ kennenlernen können. Nach dem geplanten Vorverkaufsstart ab dem 17. Juni können die Fahrzeuge dort auch konfiguriert werden – der Verkauf selbst erfolgt aber weiter über den Handel und das hierfür eingeführte Agenturmodell.

„Wir haben mit dem Start der ID. Stores vor allem besucherstarke Standorte im Fokus, an denen wir das Thema E-Mobilität für alle begeisternd darstellen“, sagt Holger Santel, Leiter Vertrieb & Marketing Deutschland der Marke Volkswagen Pkw. „Wir wollen so neue Kundengruppen erschließen und damit die Händler unterstützen.“ „In Zukunft“ sollen auch Online-Bestellungen möglich sein – einen Zeitpunkt hierfür nennt VW aber noch nicht.

Während es sich bei dem ID. Store in Dresden um eine dauerhafte Einrichtung handelt, soll Ende Juli im Münchner Werksviertel ein Pop-Up-Store als temporärer ID. Store hinzukommen. Hier sollen sich die Kunden laut VW zu den Themen Laden und Ladeinfrastruktur informieren können. Ein ID.3 als Ausstellungsfahrzeug soll auch vor Ort sein. Zu weiteren Einsätzen macht Volkswagen in der Mitteilung noch keine Angaben.

volkswagen-newsroom.com