Kalifornien: Dekret für Verbrenner-Verbot ab 2035

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat ein Dekret erlassen, wonach ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Pkw verkauft werden dürfen. Bis zum Jahr 2045 soll wie berichtet auch jedes neue Nutzfahrzeug im US-Bundesstaat elektrisch fahren.

Newsom begründet die Initiative damit, dass der Transportsektor in Kalifornien für mehr als die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen sowie für den exorbitanten Ausstoß von Feinstaub und Stickoxiden verantwortlich sei. Ein Verkaufsverbot von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 sei „der wirkungsvollste Schritt, den unser Bundesstaat zur Bekämpfung des Klimawandels unternehmen kann“. Dabei zieht er auch eine Parallele zu den verheerenden Waldbränden, die seit Wochen unter anderem in Kalifornien wüten: „Unsere Autos sollten Waldbrände nicht verschlimmern – und mehr Tage voller Smog schaffen.“

Konkret soll das California Air Resources Board (CARB) nun auf Basis des Dekrets Vorschriften für ein Verbot von Neufahrzeugen mit Verbrennermotor ab 2035 ausarbeiten. Hinzu kommen flankierende Maßnahmen: So werden staatliche Stellen angewiesen, in Partnerschaft mit dem Privatsektor die Einführung erschwinglicher Betankungs- und Ladegelegenheiten zu beschleunigen. Außerdem will der Bundesstaat die Märkte für neue und gebrauchte E-Fahrzeuge „unterstützen“ – ohne zu präzisieren, wie genau diese Unterstützung aussehen soll. Auch Anreize für den Zug-, ÖPNV- und Fahrradverkehr sowie für Fußgänger sollen geschaffen werden.

– ANZEIGE –

Kalifornien beherbergt bekanntlich den größten Elektroautomarkt der USA. Dazu hat der Bundesstaat seit Jahren mit politischen Maßnahmen beigetragen. So schreibt Kalifornien der Autoindustrie schon seit Jahren Quoten für Elektroautos vor. Diese im sogenannten ZEV-Mandat (wobei ZEV für „Zero Emission Vehicle“ steht) festgeschriebenen Quoten basieren auf einer Ausnahmeregelung, die der Trump-Administration bekanntlich ein Dorn im Auge sind. Vor allem, weil das kalifornische ZEV-Mandat wie berichtet von immer mehr Bundesstaaten übernommen wird.

Kalifornien macht derweil auch im Nutzfahrzeugbereich Druck und schreibt Herstellern ab 2024 den Verkauf eines bis zum Jahr 2035 sukzessive steigenden Anteils von elektrisch angetriebenen Lastwagen, Transportern und Pickup-Trucks vor. Bis zum Jahr 2045 soll dann jedes neue Nutzfahrzeug im US-Bundesstaat elektrisch fahren. Diese Pläne gab der Bundesstaat Ende Juni bekannt. Im ÖPNV-Bereich existiert bereits ein weiterer Beschluss, wonach alle kalifornischen Verkehrsunternehmen ab dem Jahr 2029 nur noch vollelektrische Busse kaufen dürfen.

gov.ca.gov