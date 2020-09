eMOTION #17 lädt E-Autos auf Augenhöhe mit Verbrennern

Die EnBW hat gemeinsam mit Tank & Rast einen neuen Schnellladepark an der Raststätte Werratal Süd an der A4 in Hessen erbaut. Erstmals an einer deutschen Autobahn finden sich Ladestationen für Elektroautos neben Zapfsäulen für klassische Kraftstoffe. Wir waren bei der Eröffnung mit der Kamera dabei!

An der Raststätte in Fahrtrichtung Eisenach kurz vor der hessisch-thüringischen Landesgrenze hat die EnBW insgesamt drei Alpitronic Hypercharger mit CCS-Ladeleistungen von bis zu 300 kW installiert. Hinzu kommt eine vierte Säule mit bis zu 150 kW, die auch CHAdeMO und Typ 2 unterstützt. Somit ergeben sich acht mit Ökostrom betriebene Schnellladepunkte. Auf dem Tankstellendach ist zudem eine PV-Anlage installiert, diese deckt an einem sonnigen Tag ungefähr 25 Prozent des Stromtagesbedarfs der Raststätte im Normalbetrieb ab – ohne die Schnelllader wohlgemerkt. Bei der Rastanlage Werratal Süd handelt es sich um einen Neubau, der erst im Sommer eröffnet wurde.

Unsere eMOTION-Sendung zeigt die komplette Anlage und lässt die Experten Jörg Hofmeister von Tank & Rast, Timo Sillober von der EnBW sowie Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, zu Wort kommen. Und natürlich haben wir das überdachte Laden auf Augenhöhe auch gleich mal ausprobiert. Viel Spaß mit unserer Reportage!