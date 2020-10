eMobility-Dashboard September: 21.188 reine Elektro-Pkw

Genau 21.188 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im September in Deutschland neu zugelassen – ein neuer Rekordwert. Das waren 5.112 mehr als im August (16.076).

Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von nicht weniger als 260,3 Prozent! In diesem Jahr kamen von Januar bis September insgesamt 98.369 Elektroautos neu auf die Straße. Alleine Renault brauchte es mit dem Zoe auf 3.600 Neuzulassungen. Tesla kam hingegen auf 3.065 Neuzulassungen.

Zusätzlich zu den 21.188 Elektro-Pkw gingen beim KBA im September 54.036 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 185,2 Prozent gegenüber September 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 20.127 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um ganze 463,5 Prozent.

Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im September in Deutschland auf 8 Prozent – im August lag dieser bei 6,4 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 20,4 Prozent (inkl. PHEV). Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 7,6 Prozent.



Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.

Das CAM hat derweil für das Gesamtjahr seine Prognose erhöht: Für den Elektrofahrzeugabsatz (BEV, PHEV) in Deutschland werden für das Gesamtjahr statt 250.000 nunmehr 300.000 Pkw-Neuzulassungen erwartet (2019: 108.600). Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) wird dann auf 10,7 Prozent steigen. Das würden die neuesten Auswertungen des „Electromobility Report 2020“ des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach zeigen, indem die Markt-, Absatz- und Innovationstrends der E-Mobilität regelmäßig bilanziert werden. „Das Jahr 2020 markiert eine Zeitenwende hin zur Elektromobilität mit erstmals zweistelligen Neuzulassungsanteilen. Hierzu trägt auch wesentlich die Innovationsprämie der Bundesregierung bei, die die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der E-Fahrzeuge gesteigert hat und zusätzlich die Akzeptanz der E-Mobilität erhöht. Eine Herausforderung für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bleibt mittelfristig der Aufbau der Ladeinfrastruktur, die im Hinblick auf Versorgungsdichte sowie faktische Verfügbarkeit und Verlässlichkeit noch deutliches Verbesserungspotential hat“, so Prof. Dr. Stefan Bratzel vom CAM. Seit Anfang Juli wird die „Innovationsprämie“ gewährt. Bei dieser Prämie wird der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt. Seit Mitte Februar wird bereits die reguläre Erhöhung des Umweltbonus gewährt.

kba.de