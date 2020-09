eMobility-Dashboard August: 16.076 reine Elektro-Pkw

Genau 16.076 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im August in Deutschland neu zugelassen. Das waren 722 weniger als im Juli (16.798). Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment allerdings ein Plus von 221,5 Prozent!

Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt jedoch um 20 Prozent zurück. Die Benziner mussten ein Minus von 38,8 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 26,7 Prozent hinnehmen.

Zusätzlich zu den 16.076 Elektro-Pkw gingen beim KBA im August 46.188 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 132,7 Prozent gegenüber August 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 17.095 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um ganze 447,9 Prozent.

Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im August in Deutschland auf 6,4 Prozent – im Juli lag dieser bei 5,3 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 18,4 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 6,8 Prozent.



Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.

Seit Anfang Juli wird auch die „Innovationsprämie“ gewährt. Bei dieser Prämie wird der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt. Auf die aktuellen Neuzulassungen wird diese aber keine großen Auswirkungen gehabt haben. Denn bevor ein Elektroauto in diese Statistik fällt, vergehen von Bestellung bis Neuzulassungen teils mehrere Monate. Seite Mitte Februar wird jedoch die reguläre Erhöhung des Umweltbonus gewährt. Die jetzt erzielten hohen Neuzulassungen können hingegen durchaus ein Resultat der letzten Umweltbonus-Erhöhung aus dem Februar sein.

Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 257.046 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 161.164 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 95.718 für Plug-in-Hybride und 164 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im August kamen 22.241 Anträge hinzu – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.

kba.de