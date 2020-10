MAN nimmt H2-Antriebe verstärkt in den Fokus

Die Volkswagen-Tochter MAN Truck & Bus will bei ihrer Elektrifizierungsstrategie künftig neben dem Bau von Batterie-betriebenen Nutzfahrzeugen dem Thema Wasserstoff verstärkte Priorität einräumen. Bereits ab kommenden Jahr wollen die Münchner Prototypen mit Wasserstoff-Antrieben testen.

MAN gibt an, in seinen Prototypen sowohl den Einsatz einer Brennstoffzelle als auch eines H2-Verbrennungsmotors erproben zu wollen. Während es sich bei ersterer Variante um den klassischen H2-Antrieb mit Brennstoffzelle, Elektromotor und Batterie und einer Reichweite von 800 Kilometern handeln soll, ist ein Wasserstoffmotor ein Verbrennungsmotor, der auf Basis der Knallgasreaktion mit Wasserstoff als Kraftstoff betrieben wird. Das System emittiert zwar keine kohlenstoffhaltigen Schadstoffe, aber sehr wohl größere Konzentrationen an Stickoxiden. MAN sieht im H2-Verbrennungsmotor eine Brückentechnologie hin zur Brennstoffzelle, da die Lösung „durch die bekannte Basistechnologie schneller verfügbar und robust“ ist.

MAN gibt in der Mitteilung aber nicht an, wie der Wasserstoff – egal ob für den Verbrennungsmotor oder die Brennstoffzelle – an Bord des Fahrzeugs gespeichert werden soll. Derzeit ist bei Nutzfahrzeugen die Druck-Speicherung mit 350 bar Standard. Mitte September hatte Daimler Trucks bekannt gegeben, mit dem „GenH2 Truck“ ebenfalls an einem Brennstoffzellen-Lkw zu arbeiten. Die Stuttgarter setzen dabei aber auf die bisher im mobilen Einsatz nicht verbreitete Speicherung von flüssigem Wasserstoff, was höhere Energiedichten als bei der gasförmigen Druck-Speicherung ermöglichen soll. Der LH2 genannte Flüssig-Wasserstoff muss aber bei Temperaturen von -253 Grad Celcius gelagert werden.

Praxistests in Zusammenarbeit mit ausgewählten Kunden sind für die Jahre 2023/24 geplant. Dabei strebt MAN nach eigenen Angaben die Erprobung des gesamten Ökosystems Wasserstoff in der Transportlogistik an. „Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft sehr ernst, sodass MAN Truck & Bus viel Energie für die Entwicklung alternativer Antriebe verwendet“, hebt Frederik Zohm, Vorstand für Forschung & Entwicklung, hervor. „Wasserstoff kann dabei eine interessante Lösung sein, allerdings braucht es dann einen deutlichen Ausbau der Infrastruktur. Wir leisten gerne unseren Beitrag durch die Entwicklung der passenden Fahrzeuge – wie wir mit unserer Roadmap belegen.“

