charge4c: Reservierungsplattform für E-Mobilität

Das Ziel des Projekts „charge4C“ aus dem Technologieprogramm „IKT für Elektromobilität III“ ist die Erstellung einer Sharing-Plattform, die eine dynamische Bepreisung des Parkens und Ladens ermöglichen soll. Ein Video stellt das Projekt näher vor.

Darüber hinaus soll die Plattform auch Communitys und entsprechende Dienste rund um Ladesäulen im privaten und öffentlichen Bereich organisieren können. Dadurch sollen Bürger verstärkt in den Aufbau der Ladeinfrastruktur mit eingebunden werden. Ein weiterer Vorteil ist die Optimierung der Netzauslastung, um Lastspitzen zu vermeiden.

Die angebotenen Services des Projekts „charge4C“ im Bereich der E-Mobilität, der Strompreis als auch der Preis für das Parken kann an Ladesäulen variieren, je nach aktuellem Stromangebot und Standort. Die Eigentümer der Flächen, auf denen Ladesäulen errichtet werden, partizipieren an den Einnahmen. Jede Säule ist sensorisch so ausgestattet, dass über die digitale Steuerungsplattform nicht nur der Servicepreis ermittelt, sondern auch ihr spezifisches Ladeprofil aufgezeichnet wird. So können weitere geeignete Ladestandorte in den Projektregionen um Saarlouis und Köln bedarfsgerecht identifiziert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter charge4c.de