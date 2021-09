Italien will „Lex Ferrari“ bei EU-Klimazielen

Die italienische Regierung will bei der EU eine Ausnahmeregelung vom avisierten Verbrenner-Aus ab 2035 für heimische Sportwagen-Hersteller wie Ferrari und Lamborghini erwirken, da es sich bei diesen Autos um eine Nische mit kleinen Stückzahlen handele.

Grundsätzlich unterstütze die Regierung in Rom den EU-Plan, sagte der italienische Umweltminister Roberto Cingolani gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dennoch sei man mit der Europäischen Union in Gesprächen über eine Ausnahme, da der Absatz der Sportwagenbauer nur einen Bruchteil des Gesamtmarktes ausmache – mit entsprechend geringem Einfluss auf den gesamten CO2-Ausstoß des Verkehrssektors. „Ich bin überzeugt, dass es keine Probleme geben wird“, so Cingolani.

Der Umweltminister führte weiter an, dass die genannten Hersteller mit ihren geringen Stückzahlen kaum Skaleneffekte nutzen könnten. „Diese Autos benötigen eine spezielle Technologie und Batterien für den Übergang“, so Cingolani. Er kündigte zudem ein „Giga-Factory-Programm“ an, da es wichtig sei, dass „Italien bei der Produktion von Hochleistungs-Batterien an Autonomie gewinnt“.

Spötter sprechen dennoch von einer „Lex Ferrari“, da Cingolani eine Vergangenheit bei dem Sportwagenbauer hat: Bis zu seiner Ernennung als Umweltminister war er ein nicht geschäftsführender Direktor bei Ferrari.

Aber nicht nur in Italien formiert sich Widerstand gegen die EU-Pläne, die übrigens erst von den nationalen Parlamenten in verbindliche Vorgaben umgesetzt werden müssen. So hatte sich etwa Renault für längere Fristen als 2035 ausgesprochen, vor allem für Hybride – und scheint bei der Regierung in Paris Gehör zu finden.

Porsche-Chef Oliver Blume sieht in Ausnahmegenehmigungen für kleine Sportwagen-Hersteller hingegen einen Fehler: „Elektrische Sportwagen werden in der kommenden Dekade unschlagbar sein. Dekarbonisierung ist eine globale Frage und jeder muss seinen Beitrag leisten.“

