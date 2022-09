Konsortium arbeitet an standardisierten Roboter-Schnellladelösung

Die Entwicklung und Demonstration einer standardisierten Roboter-Schnellladelösung ist Ziel des Forschungsprojekts „ROCIN-ECO“. An dem Konsortium sind Ionity, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Ford, Rocsys, Huber+Suhner, TÜV Süd und AVL List beteiligt.

Angestrebt wird die Entwicklung der „weltweit ersten nicht-proprietären, herstellerunabhängigen, vollautomatischen, benutzerfreundlichen und effizienten Schnellladelösung“, wie es auf der Projekt-Webseite heißt.

Um dies zu erreichen, sollen die Anforderungen an das automatisierte Laden in Normen und Standards überführt werden. Daher sind die Anforderungen an das System, insbesondere an die Kommunikationsschnittstellen zwischen Roboter, Ladestation und Fahrzeug, ein zentraler Bestandteil des Projekts. Diese sollen anhand von User-Requirements, Use-Cases und technischen Anforderungen definiert, als praktikable Mindestanforderungen festgelegt und in Normungsgremien vorgeschlagen werden.

Die Lösung bestehe aus einem Roboter-Ladegerät, dass das Ladekabel autonom handhaben soll und an ein Elektrofahrzeug anschließt. Weitere essenzielle Komponenten des ROCIN-ECO-Systems sind laut der NOW GmbH ein optimiertes HPC-Kabel, automatisierte Ladeklappen auf der Fahrzeugseite und Schnittstellen zwischen den Teilen im Ecosystem. Anhand der festgelegten Anforderung sollen die einzelnen Komponenten entsprechend weiterentwickelt und diese dann in Form eines Demonstrators/Prototypen auf einen für alle Automobil-OEMs geöffneten Testgelände getestet werden, heißt es weiter.

Laut einer Mitteilung des Projektpartners Rocsys ist die Vision des Konsortiums, Schnellladestandorte entlang europäischer Autobahnen mit einer oder mehreren Roboter-Ladespuren auszustatten, die ein vollautomatisches Laden von Elektroautos in 15 bis 30 Minuten ermöglichen.

Das Projekt, dessen Budget bei 1,8 Millionen Euro liegt, läuft noch bis zum März 2024. Gefördert wird das Vorhaben mit 0,7 Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, dem Projektträger Jülich und der NOW GmbH.

now-gmbh.de, rocsys.com, rocin-eco.eu (Projekt-Webseite)