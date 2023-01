Tauscht Ford seinen Batteriepartner für die Türkei?

Ford will laut einem Medienbericht den Partner für seine geplante Batteriezellenfabrik in der Türkei austauschen, um seine Batterielieferanten zu diversifizieren. Statt SK On soll nun LG Energy Solution den Vorzug erhalten.

Das berichtet die „Automotive News“ unter Berufung auf Insider. Ford hatte im vergangenen Frühjahr mit SK On eine Absichtserklärung für ein neues Joint Venture in der Türkei unterzeichnet, um eine Produktionsstätte für Nutzfahrzeug-Batteriezellen mit einer Jahreskapazität von 30 bis 45 GWh zu errichten. Laut dem neuen Bericht wird der Absichtserklärung aber keine endgültige Vereinbarung folgen.

Hintergrund ist angeblich, dass sich Ford bei seinen globalen Batterie-Lieferanten breiter aufstellen will, um Abhängigkeiten zu verringern. Der US-Konzern arbeitet bereits eng mit SK On zusammen – womöglich zu eng: In Europa will Ford Batteriezellen aus einem SK-On-Werk in Ungarn beziehen. Aber vor allem ist der koreanische Batteriehersteller Fords Partner für die beiden im Bau befindlichen Zellfabriken in den USA – das Joint Venture BlueOval SK baut bekanntlich in Kentucky (2x 43 GWh) und in Tennessee (1x 43 GWh). Auf diesen Werken und der SK-Fabrik in Georgia fußt Fords E-Offensive auf dem US-Markt.

Statt auf SK On setzt Ford für die Batteriefabrik in der Türkei laut den Insidern nun auf LG Energy Solution als Partner. Eine entsprechende Absichtserklärung von Ford und LGES soll Ende Januar oder Anfang Februar geschlossen werden. Ein Sprecher von LGES lehnte eine Stellungnahme gegenüber der „Automotive News“ ab. Ford gab hingegen nur allgemein an, dass das Batterieprojekt auf Kurs sei.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Ford Batteriezellen von LGES bezieht: Die in Mexiko gebauten Exemplare des Ford Mustang Mach-E nutzen bereits LG-Zellen, konkret aus einer LG-Fabrik in Polen. Zudem erwägen Ford und der chinesische Batterie-Marktführer CATL wohl eine Zusammenarbeit für eine US-Fabrik – sollten sich diese Berichte aus dem Dezember bestätigen, würde Ford auf drei große Batterie-Partner setzen.

In der Türkei baut Ford Otosan mehrere Nutzfahrzeuge, etwa den E-Transit für Europa (die US-Produktion ist in Kansas City angesiedelt), aber auch den kleineren E-Transit Custom und E-Tourneo Custom. Dieses Modell war bisher maximal als Plug-in-Hybrid erhältlich, wird in der neuen Generation aber auch als reiner E-Transporter kommen. Zudem soll 2024 im rumänischen Ford-Werk Craiova der Kastenwagen Ford Transit Courier als Elektroversion gebaut werden, ebenso die Pkw-Version Tourneo Courier und auch ein elektrischer Puma.

