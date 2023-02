CATL bezieht spezielle Kathoden-Additive von Toyo

CATL wird ab 2024 in Batterien für Elektrofahrzeuge CNT-Dispersionen der Lioaccum-Reihe von Toyocolor, einer Tochter des japanischen Spezialchemieunternehmens Toyo Ink, einsetzen. Damit soll unter anderem die Energiedichte steigen. Toyocolor will zudem die Produktionskapazitäten dieser CNT-Dispersionen ausbauen.

Die Lioaccum-Dispersionen mit leitfähigen Kohlenstoffnanoröhren (CNT) werden als Additiv in Lithium-Ionen-Kathoden eingesetzt, um die Kapazität und Energiedichte der Batterien zu erhöhen, wie Toyo Ink in einer Mitteilung erklärt. Wie groß die Verbesserung ist, die CATL damit auf Zellebene realisieren kann, wird jedoch nicht angegeben.

Toyo teilt aber mit, dass es mit der hauseigenen Dispersionstechnologie möglich sei, bisherige technische Hürden zu überwinden und „hochstabile CNT-Dispersionen von hoher Qualität zu erzielen“. Eine stabile Verteilung der Kohlenstoff-Nanoröhrchen gilt als schwierig umzusetzen – die Vorteile konnte die Technologie zwar auf dem Papier und im Labor ausspielen, aufgrund der bisher unzureichend stabilen Verteilung war eine Großserienproduktion noch nicht zu bewerkstelligen.

Die Toyo-Entwicklung baut auf der seit 2015 angewendeten Rußdispersion für Kathoden auf. Da nun der Ruß durch CNT ersetzt wird, steigt die Leitfähigkeit des Kathodenmaterials in der Lithium-Ionen-Batterie. „Dies ermöglicht Batterieherstellern, den Innenwiderstand von LIB-Kathoden mit einer geringeren Menge an leitfähigem Material deutlich zu senken“, schreiben die Japaner dazu. „Diese technischen Fortschritte senken nicht nur die Materialkosten bei der Batterieherstellung, sondern führen auch zu einem höheren Anteil an aktiven Materialien in der Kathode, wodurch die Batteriekapazität erhöht, die Reichweite von Elektrofahrzeugen verlängert und die Schnellladeleistung von Elektrofahrzeugen verbessert werden können.“

Um den Bedarf von CATL zu decken, wird Toyo die Kapazität seiner Produktionsstätte im chinesischen Guangdong erweitern. Darüber hinaus kündigt Toyo sein zweites Werk für CNT-Dispersionen in den USA an – jedoch nicht ausdrücklich wegen des CATL-Auftrags. Die neue Produktionsstätte in Franklin im Bundesstaat Kentucky soll 2025 in Betrieb gehen, um die US-Produktionskapazität des Konzerns schrittweise auf das Vierfache des derzeitigen Niveaus zu erhöhen. Zu den Abnehmern von Toyo gehört auch der südkoreanische Batteriehersteller SK On.

SK On baut seit 2022 in Kentucky zusammen mit Ford über das Joint Venture BlueOval SK zwei Batteriefabriken, eine weitere ist in Tennessee im Bau. Zudem wurde im Dezember bekannt, dass Hyundai und SK On ein gemeinsames Batteriewerk im US-Bundesstaat Georgia bauen – mit geplanten Produktionsbeginn im Jahr 2025.

