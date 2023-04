Lade-Rabatt für BYD-Kunden bei Shell Recharge

BYD Europe und Shell EV Charging Solutions haben eine Kooperation geschlossen, um mindestens 100.000 Kunden von BYD in Europa einen mit Sonderkonditionen verbundenen Zugang zum DC- und HPC-Laden im Shell-Recharge-Netz zu bieten.

Konkret erhalten die Käufer von reinen BYD-Elektroautos oder Plug-in-Hybriden eine sogenannte Platin-Mitgliedschaft im Shell Recharge-Netzwerk, „die ihnen vergünstigtes Laden an Shells schnellen und ultraschnellen Ladestationen ermöglicht“, wie beide Unternehmen in identischen Pressemitteilungen angeben. Das Netz von Shell Recharge umfasst inzwischen rund 300.000 Ladepunkte in ganz Europa. Voraussetzung für die nicht näher präzisierten Vergünstigungen ist, dass das Fahrzeug von Privatkunden über einen BYD-Händler und nicht direkt online erworben wird. Dieser Händler übermittele die Platin-Mitgliedschaft und eine Ladekarte, anschließend werde das Angebot über die Shell Recharge-App aktiviert, heißt es.

Während in den Pressemitteilungen im ersten Absatz von „mindestens 100.000 Kunden“ in Europa die Rede ist, die von diesem Angebot profitieren sollen, schreibt Shell im Kleingedruckten, dass „die Shell Recharge-Netzwerkmitgliedschaft und das vergünstigte Laden von BYD für die ersten 100.000 Kunden erworben wird“. Ganz klar wird dieser Sachverhalt also nicht. Möglicherweise hat BYD die Option, das Angebot später auszuweiten.

Michael Shu, General Manager und Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Shell, um BYD-Kunden eine exklusive Mitgliedschaft bei führenden öffentlichen Ladelösungen anzubieten. Durch diese Vereinbarung haben unsere Kunden Zugang zu einem ausgedehnten Netz von Ladestationen in ganz Europa, die sehr günstige Tarife bieten. BYD engagiert sich für eine elektrische Zukunft, und unsere Partnerschaft wird die Betriebskosten eines Elektroautos weiter senken.“

István Kapitány, Global Executive Vice President von Shell Mobility, ergänzt, dass man sich freue, mit BYD in vielen Schlüsselbereichen der E-Mobilität zusammenzuarbeiten – „und zwar im Rahmen einer globalen Kooperation, die sich von China über Indien bis nach Europa erstreckt. Durch unsere europäische Zusammenarbeit wollen wir BYD-Kunden helfen, mit unserem ausgedehnten Shell Recharge-Netzwerk so viele elektrische Kilometer wie möglich zu fahren.“

Kapitány bezieht sich in seinem Statement auf eine globale Lade-Partnerschaft, die BYD und Shell bereits im März 2022 besiegelt hatten. Diese soll in China und Europa beginnen und später weltweit ausgeweitet werden. Teil dieses Deals sind einerseits die Entwicklung von Flottenlösungen und exklusiven Ladediensten für BYD-Kunden in Europa und andererseits Lade-Initiativen in China. Dort haben Shell und BYD inzwischen ein Joint Venture gegründet, das derzeit mehr als 10.000 Ladepunkte in Shenzhen betreibt – mit dem Ziel, das Netz auf andere Städte auszuweiten.

Daneben wollen beide Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, ihren Kunden weltweit „integrierte Heimeinergielösungen“ anzubieten. Das soll eine dynamische Tarifplanung für die Wallbox umfassen, aber auch Heimbatterien, eine Integration von PV-Anlagen und Vehicle-to-Grid-Funktionen für die E-Fahrzeuge (V2G). Ergänzend zu diesen diversen Ansätzen bei der Ladeinfrastruktur hat Shell zugesagt zu prüfen, „wie seine Technologien und Produkte wie E-Fluids und Kühlmittel eingesetzt werden können, um BYD dabei zu helfen, weitere Kosten zu sparen und die Hardwareleistung zu verbessern“. Shell hatte zum Beispiel bereits 2020 eine „maßgeschneiderte Wärmemanagementflüssigkeit“ für eine Batterielösung von Kreisel Electric entwickelt.

BYD hat unterdessen gestern mitgeteilt, mit dem Dolphin und dem Seal zwei weitere elektrische Modelle nach Europa zu bringen. Der Dolphin soll ab Juni/Juli und der Seal ab August/September erhältlich sein. Bereits kurz nach der Premiere des Europa-Trios Atto 3, Tang und Han hatte BYD im vergangenen Jahr selbst bestätigt, dass man den Verkauf der Mittelklasse-Limousine Seal und des Kompakt-Stromers Dolphin in Europa erwäge. Nun ist also die Entscheidung gefallen: Beide Fahrzeuge sollen in den kommenden Monaten in Europa angeboten werden.

shell.com, byd.com