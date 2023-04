BVG eröffnen 100. Jelbi-Standort in Berlin

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am U-Bahnhof Klosterstraße den 100. Jelbi-Standort eröffnet. Das Jubiläum fällt mit dem vierten Geburtstag der ersten Jelbi-Station zusammen.

Der 100. Standort befindet sich am U-Bahnhof Klosterstraße, wo für den Anschluss an die U2 Mieträder, E-Scooter und E-Mopeds bereitstehen, wie es in der BVG-Mitteilung heißt. Finanziert wurde dieser Jelbi-Punkt im Berliner Ortsteil Mitte nahe dem Alexanderplatz von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, die notwendige Genehmigung erteilte das Straßen- und Grünflächenamt Mitte.

Die Jelbi-App (in Anlehnung an Berlinerisch „Jelb“ für „Gelb“) wurde im Februar 2019 vorgestellt, der erste Jelbi-Punkt wurde rund acht Wochen später in der Gitschiner Straße 64 am U-Bahnhof Prinzenstraße eröffnet – als eine Zusammenarbeit der BVG und Gewobag.

Inzwischen sind rund 70.000 Fahrzeuge über die Jelbi-App buch- und nutzbar. Das sind neben dem ÖPNV 90 Prozent aller Sharing-Angebote Berlins. Allein in diesem Jahr will die BVG die Anzahl der Jelbi-Standorte mehr als verdoppeln.

bvg.de, twitter.com