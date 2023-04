Stagecoach ordert 48 E-Doppeldecker für London

Der britische ÖPNV-Betreiber Stagecoach hat bei Wrightbus 48 elektrische Doppeldecker-Busse für den Einsatz in London bestellt. Diese sollen bis Ende 2023 ausgeliefert werden. Erst Anfang des Monats hatte auch Busbetreiber Arriva 50 BEV-Doppeldecker für London bei Wrightbus geordert.

Stagecoach betreibt derzeit insgesamt 8.300 Busse, Reisebusse und Straßenbahnen in England, Schottland und Wales. Darunter sind inzwischen diverse Elektrobusse, auch Elektro-Doppeldecker. Mit 48 StreetDeck Electroliner BEV von Wrightbus legt der ÖPNV-Betreiber nun für London nach. „Die Investition unterstützt unsere Strategie, bis zum Jahr 2035 eine emissionsfreie Busflotte in allen unseren Betrieben zu haben“, äußert Sam Greer, technischer Direktor bei Stagecoach, einer begleitenden Mitteilung zufolge.

Stagecoach hatte erst kürzlich den bisher größten Elektrobus-Auftrag der Unternehmensgeschichte angekündigt: Das Unternehmen will bis zu 37,2 Millionen Pfund (42,3 Millionen Euro) investieren, um eine neue Flotte von 170 E-Bussen für den Einsatz in Stockport zu beschaffen. Der Auftrag umfasst 150 elektrische Doppeldecker-Busse und 20 Solobusse, die alle im Sommer 2024 in Dienst gestellt werden sollen. Wie schon bei den 27 jüngst bestellten E-Bussen für Ayrshire handelt es sich um Fahrzeuge auf Basis des Fahrgestells BZL Electric von Volvo Buses. Die Karossen dazu soll der ägyptische Hersteller MCV bauen, der wie berichtet auch mit einem eigenen E-Stadtbus in Deutschland Fuß fassen will.

Doch zurück zum aktuellen Auftrag. Die neuen doppelstöckigen E-Busse werden am Hauptsitz von Wrightbus in Ballymena in Nordirland hergestellt. Der Auftrag folgt auf eine Reihe neuer Bestellungen bei Wrightbus, darunter ein Vertrag im Wert von 25,3 Millionen Pfund über die Lieferung von 117 Batterie-elektrischen Fahrzeugen für First Bus. Auch BEV-Doppeldecker für Betreiber Arriva sind aktuell in Produktion und sollen zwischen Mai und September in die Londoner Arriva-Flotte integriert werden.

- ANZEIGE -

Den StreetDeck Ecoliner BEV hatte Wrightbus im Juli 2021 erstmals vorgestellt. Der E-Doppeldecker bietet bis zu 74 Sitz- und 21 Stehplätze. Die Batterien sind im Unterboden und Heck untergebracht, das Gesamtbatteriepaket gibt es in der Konfiguration mit 340 oder 454 kWh. Mit letzterem Energiegehalt sind laut Wrightbus bis zu 200 Meilen (rund 320 Kilometer) Reichweite drin. Als Besonderheit hebt der Hersteller zudem die Schnellladefähigkeit der neuen Busse hervor: Sie können via CCS mit bis zu 300 kW und via Pantograf mit bis zu 420 kW geladen werden.

Für welche Batterievariante sich Stagecoach entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

wrightbus.com