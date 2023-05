Einride ordert bis zu 50 E-Lkw von DAF

Der auf elektrische Transporte spezialisierte schwedische Dienstleister Einride will beim niederländischen Hersteller DAF Trucks insgesamt 50 Elektro-Lkw ordern. Das sieht eine zwischen beiden Unternehmen geschlossene Absichtserklärung vor. Die ersten E-Lkw sind laut DAF bereits fix bestellt.

Die bereits verbindlich georderten Fahrzeuge, deren Anzahl nicht genau genannt wird, sollen noch im Laufe dieses Jahres ausgeliefert werden, wie DAF mitteilt. Konkret bezieht sich der Einride-Auftrag auf das Modell XD Electric in einer Vielzahl von Spezifikationen, die das Unternehmen bei verschiedenen Kunden einsetzen wird.

Die Fahrzeuge werden mit drei bis fünf Batteriepaketen für Reichweiten von bis zu 500 Kilometern ausgerüstet und Reparatur- und Wartungspaketen von DAF geliefert. Die Wartung wird über das DAF-Händlernetz mit über 1.100 Standorten in ganz Europa durchgeführt.

Den XD Electric hatte DAF im vergangenen Herbst auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt, seit diesem Jahr wird das Modell – zusammen mit dem ebenfalls in Hannover enthüllten XF Electric – in einer eigenen Halle im Werk Eindhoven montiert. Neben den unterschiedlichen Batteriepaketen (fünf Pakete mit insgesamt 525 kWh für 500 Kilometer Reichweite sind dabei die Maximal-Konfiguration) wird der XD Electric mit einer Vierzahl an unterschiedlichen E-Antrieben von Paccar angeboten, damit die DAF-Kunden ihren passenden E-Lkw erhalten, so die Logik des Herstellers.

Einride-Kunden für DAF-Trucks noch nicht bekannt

Bei welchen Kunden Einride die E-Lkw von DAF einsetzen wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Bereits bekannte Kunden sind unter anderem Oatly, Lidl Schweden und Maersk, Electrolux, die Brauerei AB InBev, PepsiCo und Rewe. Bei seinen E-Lkw-Flotten setzt Einride auf unterschiedliche Hersteller – das Unternehmen hat etwa 120 Mercedes eActros, 110 E-Lkw bei Scania und 200 Fahrzeuge bei BYD bestellt. Diese Liste kann man nun um die 50 XD Electric von DAF erweitern – wobei wie erwähnt noch nicht alle Fahrzeuge verbindlich bestellt sind.

Das schwedische Unternehmen strebt zwar den Einsatz fahrerloser Nutzfahrzeuge an und hat auch schon ein entsprechendes Konzeptfahrzeug namens T-Pod entwickelt. Derzeit ist eines der Kernprodukte des Unternehmens aber die Software-Plattform Saga, die als intelligentes Betriebssystem für die elektrischen (und künftig autonomen) Fahrzeugflotten sowie die Lade- und Konnektivitätsnetzwerke fungiert. Damit sollen Unternehmen ihre Waren umweltfreundlicher und günstiger von A nach B bringen können.

- ANZEIGE -

„Einride ist bestrebt, führende Lkw-Hersteller mit der besten technischen Leistung in der Branche auszuwählen. Mit DAF haben wir einen hervorragenden Partner für den weiteren Ausbau unserer weltweiten Elektrofahrzeugflotte gefunden“, sagt Robert Ziegler, General Manager Europa bei Einride. „Durch die Nutzung des technologischen Vorsprungs von DAF in Kombination mit unseren eigenen Frachtmobilitätslösungen freuen wir uns darauf, einen neuen Maßstab für effizienten und nachhaltigen Transport zu setzen und gleichzeitig den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“

„Wir sind stolz darauf, unsere Batterie-elektrischen Fahrzeuge der neuen Generation an Einride zu liefern, das führend in der Bereitstellung innovativer Mobilitätspakete ist, die ausschließlich auf vollelektrischen Fahrzeugen basieren“, sagt Richard Zink, Direktor für Marketing und Vertrieb und Mitglied des DAF-Vorstands. „Als bevorzugter Partner bieten wir eine Komplettlösung mit dem Ziel, das Beste aus dem Fahrzeug herauszuholen.“

daf.com