Deutsche Bahn beschafft für ihre Bussparte gut 250 E-Busse

Die Deutsche Bahn kündigt an, mithilfe von Förderbescheiden des BMDV über insgesamt 56 Millionen Euro bis Mitte 2025 den Kauf von mehr als 250 Bussen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb anzustreben. Im Gegenzug sollen Dieselbusse im Bestand ausgemustert werden.

Die ersten Exemplare der nun angekündigten gut 250 Elektrobusse sind nach Angaben der Deutschen Bahn bereits bestellt und sollen in wenigen Monaten in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen die teils schon bestehenden Elektro-Busflotten ergänzen. Die neuen Busse werden konkret in Kooperation der regionalen DB-Busgesellschaften mit den ÖPNV-Aufgabenträgern und Landkreisen angeschafft. „Damit kommt die Bussparte der DB ihrem Ziel näher, 2038 den letzten Dieselbus auszutauschen“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Allein bis zu 115 emissionsfreie Busse will die DB mit den aktuellen Förderbescheiden in Nordrhein-Westfalen in den Dienst schicken. Ab Ende dieses Jahres sollen die ersten Fahrzeuge in den nordrhein-westfälischen Städten Bocholt, Münster und Viersen ankommen. Für Norddeutschland seien insgesamt 149 neue emissionsfreie Busse vorgesehen, heißt es weiter. Die ersten Vertreter sollen Ende 2023 in Ostholstein in Empfang genommen werden.

Bereits bestellt sind 14 Wasserstoffbusse, die in Niedersachsen in den Landkreisen Friesland und Leer und in Schleswig-Holstein im Kreis Rendsburg-Eckernförde fahren werden. Anfang des Jahres hatte die Deutsche Bahn für ihre Bussparte DB Regio Bus vor diesem Hintergrund einen Rahmenvertrag mit dem portugiesischen Hersteller CaetanoBus über die Lieferung von 60 H2-Busse des Typs H2.City Gold bis zum Jahr 2026 unterzeichnet. Für BEV-Busse besteht seit 2022 zudem ein E-Bus-Rahmenvertrag mit Ebusco. Erstmals kauft die Bahn bei den Niederländern auch BEV-Gelenkbusse.

Um die erweiterte Busflotte zu unterhalten, richtet die DB mithilfe der BMDV-Förderung auch 230 Ladestationen ein. Für den Umbau der Infrastruktur sind rund elf Millionen Euro vorgesehen. Bereits im vergangenen Jahr hatten sowohl das Verkehrs- als auch das Wirtschaftsministerium erste Förderbescheide an die DB vergeben. Dadurch fahren bereits seit Ende 2022 erste Elektrobusse in Eutin und im Kreis Segeberg.

Evelyn Palla, Vorständin Regionalverkehr Deutsche Bahn AG, kommentiert die Pläne wie folgt: „Wer künftig mit dem Deutschland-Ticket die Bundesrepublik erkundet, kann das immer öfter mit umweltfreundlichen Bussen tun. Unsere Zukunftsbusse sind leise und fahren ohne Abgase. Auch dank der Förderbescheide des Bundesverkehrsministeriums können wir die emissionsfreie Busflotte weiter vergrößern. So erreichen wir das Ziel einer klimaneutralen DB bis 2040.“

