Vattenfalls erster öffentlicher Ladepark öffnet in Berlin

Vattenfall hat in Berlin seinen ersten öffentlichen Ladepark mit Schnellladestationen in Betrieb genommen. Am Heizkraftwerk Marzahn stehen jetzt 15 Säulen mit unterschiedlichen Ladeleistungen zur Verfügung, darunter drei HPC-Stationen. Die Hardware kommt von ABB.

Der Ladestandort ist der erste von sieben öffentlichen Hubs, die in Regie von Vattenfall bis Ende 2023 in Berlin entstehen sollen. Vor Ort finden E-Auto-Fahrer eine HPC-Säule mit bis zu 360 kW, zwei weitere HPC-Säulen mit bis zu 180 bzw. 150 kW sowie zwölf AC-Lader mit bis zu 22 kW Ladeleistung vor. Als Hardware-Lieferant agiert dabei der Schweizer Hersteller ABB.

Neben Ladestationen auf privatem Gelände (etwa bei der Lufthansa) baut Vattenfall zurzeit öffentlich zugängliche Stationen auf den Parkplätzen der Einzelhandelsketten Combi und Famila, des Lebensmittel-Discounters Netto, des Zoofachhändlers Das Futterhaus sowie an NH-Hotels. Das Konzept eines losgelösten, öffentlichen Ladeparks ist aber neu für den schwedischen Energiekonzern.

„Dieser Ladepark ist der erste in einer Reihe von sieben weiteren, die wir bis Ende 2023 in Berlin umsetzen werden“, betont Alfred Hoffmann, Geschäftsführer der Vattenfall Smarter Living GmbH. „Es ist unser erklärtes Unternehmensziel, innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Brennstoffe zu ermöglichen. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützen wir die Entwicklung hin zu fossilfreier Mobilität.“

group.vattenfall.com