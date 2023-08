Samsung SDI soll 46120er Zellen für BMW in Göd fertigen

Samsung SDI will einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr seine Batteriezellenfabrik im ungarischen Göd erweitern, um dort große Rundzellen mit einem Durchmesser von 46 Millimetern herzustellen. Künftiger Abnehmer dieser Zellen soll BMW sein.

Das schreibt das für gewöhnlich gut informierte Portal „TheElec“ unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Demnach soll BMW Samsung SDI mit der Lieferung von Rundzellen des Formats 46120 (46 mm Durchmesser, 120 mm Länge) beauftragt haben, die in Göd produziert werden sollen. Samsung SDI wird dort dem Portalbericht zufolge vor Ort zudem Zellen der Formate 4680 und 4695 fertigen. Rund 500 Milliarden Won (umgerechnet 345 Millionen Euro) sollen in die Erweiterung des Werks in Göd fließen, um dort zwei zusätzliche Produktionslinien für Rundzellen mit einer Kapazität von 10 GWh pro Jahr zu installieren, heißt es bei „TheElec“.

Samsung SDI war im Vergleich mit den anderen südkoreanischen Zellherstellern zuletzt etwas zurückgefallen, die großen OEM-Deals zogen eher LGES und SK On an Land. Allerdings hat das Unternehmen zuletzt einige Ressourcen auf die Entwicklung von Rundzellen mit 46 Millimetern Durchmesser aufgewendet und verfügt inzwischen über eine Pilotlinie in Südkorea. Außerdem will Samsung SDI seine Rundzellen voraussichtlich auch in einer neuen Fabrik in Malaysia herstellen. Die Produktion von Musterzellen mit 46 Millimetern Durchmesser hat bereits begonnen, wie Samsung SDI in seinem aktuellen Quartalsbericht schreibt.

Nun wird vor diesem Hintergrund also die Band zwischen Samsung SDI und BMW in Ungarn enger. Bereits im Januar 2023 gab es Gerüchte, wonach Samsung SDI eine Rundzellen-Fertigung für BMW in Ungarn plant. BMW baut im ungarischen Debrecen bekanntlich ein Elektroauto-Werk, in dem 2025 die Serienproduktion für das erste vollelektrische Fahrzeug der Neuen Klasse starten wird, flankiert von einer Batteriemontage. Auch der chinesische Batteriezellen-Hersteller Eve Energy wird eine Fabrik im ungarischen Debrecen errichten, um BMW mit großen Rundzellen für Elektroautos der Neuen Klasse zu beliefern. Die neuen Rundzellen von Eve für BMW sollen wie berichtet das Format 4695 haben. BMW setzt grundsätzlich auf zwei Zellhöhen: 120 und 95 Millimeter.

- ANZEIGE -

Rundzellen mit einem Durchmesser von 46 Millimetern wollen aktuell mehrere Hersteller in ihre Fahrzeuge einbauen. Neben BMW etwa GM und Tesla. Samsung SDI hätte potenziell somit gleich mehrere namhafte Abnehmer für seine Rundzellen. Ein weiterer Autobauer könnte wohl noch hinzukommen: Auch Volvo könnte dem Portal zufolge künftig mit Rundzellen von Samsung SDI versorgt werden. Details hierzu oder auch lediglich weitere Angaben über den Stand der Gespräche gibt es jedoch nicht.

Dafür manifestiert sich eine enge Kooperation mit GM. Beide Seiten wollen 2026 eine Batteriezellen-Fabrik im US-Bundesstaat Indiana in Betrieb nehmen, in der sowohl prismatische als auch Rundzellen mit hohem Nickelanteil vom Band laufen soll. Erst einige Tage alt ist zudem die Meldung, dass Samsung SDI auch mit Stellantis eine Absichtserklärung über die Errichtung einer zweiten gemeinsamen Batteriezellenfabrik in den USA unterzeichnet hat. Allerdings sind hier bisher keine Details zum Zelltyp bekannt.

thelec.net