Interview mit Peter Hakenberg von Paxos über das Megawatt-Laden

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem NACS entsteht in Nordamerika aktuell ein Quasi-Ladestandard. Ähnliches schwebt Peter Hakenberg für die von seiner Firma konzipierte Megawatt-Ladetechnik vor. Der Geschäftsführer von Paxos Consulting & Engineering skizziert im Videointerview, wie die Übertragung von ein- und zweistelligen Megawatt gelingen soll.

Paxos zielt auf Betreiber von schweren Baumaschinen, Fähren, Flugzeugen, Schwerlastern und Co. als Kunden. Laut Peter Hakenberg gehen aktuell viele Anfragen für Ladeanlagen mit „weit über 2 Megawatt“ ein. Nachgefragt werde etwa ein 6-MW-System sowie für beispielsweise Schaufelradbagger oder große Dumper auch Ladeleistungen jenseits der 6-MW-Marke. Eine Anfrage betrifft sogar „40 Megawatt“, äußert der Geschäftsführer am Mikro. Interviewer und electrive.net-Chefredakteur Peter Schwierz fragt extra noch einmal nach: „Vier, null – 40“, bestätigt Hakenberg schmunzelnd.

Wie das technisch bewerkstelligt werden soll, demonstriert der Paxos-Fachmann im Video. Stichpunkte sind die Steckergeometrie, die Kühlung, die Kontaktfläche, der Anpressdruck und die Ergonomie. Der Paxos-Stecker unterscheidet sich dabei fundamental vom Megawatt Charging System, ein unter der CharIN aktuell zum Standard reifendes System zum Megawattladen.

Paxos will sein System parallel dazu anbieten. „Wir sagen immer: VHS hat es auch ohne Standard geschafft. Wir wollen es auch ohne Standard schaffen, ganz einfach, weil wir so viel schneller sind und den Quasi-Standard kreieren. Wir kommen von oben nach unten und nicht von unten nach oben“, führt Hakenberg aus. Viele hätten ihm stets gesagt: „Warum entwickelt ihr im MW-Bereich? Kein Mensch kann das vom Netz her und auch kein Mensch vom Akku her.“ Doch heute erhält Paxos laut seinem Geschäftsführer „jede Menge Anfragen“.

Erstmals gehört hatten wir von Paxos vor rund eineinhalb Jahren: Im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts IDEAL (Innovative DC-Technologie zur nachhaltigen Integration moderner Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität) gaben Paxos und die RWTH Aachen seinerzeit bekannt, einen „Cool-Load Megawatt“ genannten Ladestecker zu kreieren.