Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland erhalten erste E-Busse

Damit machen die VZO einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem CO2-freien Busbetrieb, wie es in einer Mitteilung des ÖPNV-Betreibers heißt. Der erste Linien-Elektrobus ist bei den VZO in Grüningen eingetroffen, noch im Januar folgen zwei weitere. Die ersten E-Busse werden zunächst rund einen Monat lang für die Schulung aller Fahrdienstmitarbeitenden eingesetzt und kommen ab Februar in den Linienbetrieb.

Der Einsatz soll auf zwei Linien erfolgen. Der 18 Meter lange Gelenkbus vom Typ Mercedes eCitaro G in der blau-silbernen Lackierung soll überwiegend auf der Linie 842 zwischen Esslingen und Uster unterwegs sein – auch wenn das Fahrzeug auf dem veröffentlichten Pressefoto die Linie 845 auf der Anzeigetafel hat. Die beiden roten Standardbusse fahren auf der Linie 994 zwischen dem Bahnhof Rapperswil via Lenggis und Balm an den Bahnhof Jona.

In den kommenden Jahren wollen die VZO die Dieselbusse nach Erreichen der vorgesehenen Einsatzdauer durch Elektrobusse ersetzen. Ab 2035 soll die Busflotte von rund 100 Fahrzeugen wie berichtet komplett ohne fossile Brennstoffe betrieben werden.

Dabei geben die VZO vor allem zwei Herausforderungen an: die Reichweite und das Laden der Fahrzeuge. „Aufgrund der noch eingeschränkten Reichweite können Elektrobusse heute nur für kürzere Strecken eingesetzt werden, oder für den Einsatz nur während der Hauptverkehrszeit am Morgen und Abend. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern“, so das Unternehmen. Für das Laden der ersten drei Fahrzeuge wurden mobile Ladestationen beschafft. Um zukünftig eine grössere Anzahl Busse laden zu können, sind umfassende Elektroinstallationen und leistungsstärkere Stromzuleitungen notwendig. Entsprechende Vorprojekte laufen.

Als die VZO im Mai 2022 den kompletten Umstieg auf E-Busse bis 2035 angekündigt hatten, war noch kein einziger Elektrobus in der Flotte des Unternehmens. Das damals erklärte Ziel, den ersten E-Bus zum 75-jährigen Geburtstag, am 3. Oktober 2023, fahrplanmäßig im Liniennetz einsetzen, haben die VZO um wenige Monate verpasst.

vzo.ch