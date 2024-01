Renault zieht E-Carsharing-Dienst Zity aus Paris zurück

Begründet wird der Schritt mit „unternehmensexternen Faktoren wie wiederholten erheblichen Schäden an der Flotte“, worunter die Verfügbarkeit der E-Autos und die qualitative Bewertung des Dienstes durch die Nutzer gelitten haben. In Lyon, Madrid und Mailand, wo Zity ebenfalls aktiv ist, soll das E-Carsharing-Angebot aber fortgeführt werden. In Paris war Zity im Mai 2020 mit 500 Renault Zoe gestartet. Rund ein Jahr später wurde auch der Dacia Spring eingeflottet.

Kurz zur Einordnung: Zity ist ein von Renault und Ferrovial gegründetes E-Carsharing, das 2017 in Madrid eingeführt wurde. Der Launch an der Seine erfolgte 2020 mit besagten 500 Zoe, die Renault seinerzeit größtenteils aus der dort zuvor zusammen mit ADA, einer Tochter der Rousselet-Gruppe, betriebenen Moov’in-Flotte abzog. Moov’in hatte nur rund eineinhalb Jahre Bestand. Offenbar hatte die Zusammenarbeit zwischen Renault und ADA nicht harmoniert. Renault schwenkte daraufhin auf die in Madrid bereits erprobte Kooperation mit dem spanischen Bau- und Infrastrukturkonzern Ferrovial um.

„Die Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle, und trotz mehrerer strategischer Verbesserungspläne wurde die Entscheidung getroffen, den Dienst in Paris einzustellen, und zwar ab dem 15. Januar 2024“, schreibt Mobilize in einer knappen Mitteilung.

media.mobilize.com