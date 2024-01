Lotus schließt Lade-Kooperationen mit Bosch und Mobilize Power

Zunächst zum öffentlichen Laden: Über die Ladedienste von Bosch erhalten Kunden des Lotus Eletre (hier unser Fahrbericht) und des künftigen Lotus Emeya Zugang zu mehr als 600.000 öffentlichen Ladestationen in 30 europäischen Ländern. Die Hauptmärkte UK, Deutschland und Frankreich sind darin enthalten. Die Kunden werden über ihre Lotus Charging Card oder die Smartphone-App Zugang zu dem Roaming-Netz von Bosch erhalten. In der App sollen die Kunden auch die jeweiligen Konditionen an einer Ladesäule einsehen können.

Die Bosch-Partnerschaft soll aber nicht exklusiv bleiben: Lotus kündigt direkt an, dass man weitere Partnerschaften dieser Art plane, um das europäische Ladenetz mit der Zeit auszubauen. Für Bosch ist Lotus nicht der erste Kunde aus dem Premium-Sportwagen-Bereich: Wie berichtet setzt auch die Stellantis-Marke Maserati bei ihren vollelektrischen Folgore-Fahrzeuge auf Ladeservices von Bosch.

Für das heimische Laden hat Lotus zudem eine Kooperation mit Mobilize Power Solutions geschlossen. Ein All-Inclusive-Paket zu Preisen ab 2.155 Euro brutto umfasst die Lieferung und Installation eines Heimladers samt personalisiertem Support.

„Der Mangel an Ladeinfrastruktur ist nach wie vor eines der größten Hindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen. Wir müssen es einfacher als je zuvor machen, ein Elektrofahrzeug zu besitzen, um den Übergang zur Elektrifizierung zu beschleunigen“, sagt Mike Johnstone, Chief Commercial Officer der Lotus Group. „Durch die Zusammenarbeit mit Bosch und Mobilize Power Solutions sind wir in der Lage, unseren Kunden noch mehr Vertrauen in den Besitz eines Elektro-Lotus zu geben, indem wir ihnen mehr und mühelose Optionen bieten, egal wo sie sich in Europa befinden.“

„Die Verfügbarkeit des öffentlichen Ladenetzes ist für fast die Hälfte (44 %) der potenziellen Käufer von Elektrofahrzeugen ein Hauptanliegen, und wir machen große Fortschritte bei der Verbesserung des Zugangs in ganz Europa“, sagt Olivia Arago, Vice President für eMobility Services bei Bosch Electrified Motion. Nicolas Schottey, CEO von Mobilize Power Solutions, ergänzt: „Das Aufladen zu Hause ist für Lotus-Kunden der bequemste Weg, das Beste aus ihrem Elektroauto herauszuholen, und dank unserer Lösungen und dieser neuen Partnerschaft ist das jetzt einfacher denn je.“

Quelle: Info per E-Mail