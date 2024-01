E-Flugtaxi-Startup Archer kooperiert für Batterietests mit der NASA

Laut einer Archer-Mitteilung besteht das Ziel der NASA darin, das Batteriezellen- und Batteriesystem-Design von Archer zu testen und die Ergebnisse zu teilen, um die gesamte Branche für Advanced Air Mobility (AAM) voranzutreiben. Der kalifornische E-Flugtaxi-Entwickler stellte Ende 2022 bekanntlich die Serienversion seines elektrisch angetriebenen Flugtaxis Midnight vor. Es hat eine Reichweite von bis zu 32 Kilometern und eine Nutzlast von mehr als 400 Kilogramm. Mit einer Ladezeit von nur zehn Minuten zwischen zwei Flügen ist die Maschine vor allem für Kurzstrecken-Transporte ausgelegt.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit der NASA zusammenzuarbeiten, die in den letzten mehr als drei Jahrzehnten Pionierarbeit in der eVTOL-Industrie geleistet hat, um unsere gemeinsame Mission zu unterstützen, die Führungsrolle der USA in der Luft- und Raumfahrt für die nächsten Jahrzehnte zu sichern“, sagt Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer. „Viele Länder auf der ganzen Welt fordern die USA in dieser neuen Ära des Fliegens heraus, und unser Land läuft Gefahr, seine globale Führungsposition zu verlieren, wenn wir nicht zusammenarbeiten, Regierung und Industrie, um sicherzustellen, dass wir die Gunst der Stunde nutzen und Pionierarbeit in dieser neuen Ära der Luftfahrttechnologie leisten, die allen Amerikanern zugute kommen wird.“

Archer gab bereits im August 2023 bekannt, von der Bundesluftfahrtbehörde FAA ein spezielles Lufttüchtigkeitszertifikat erhalten zu haben. Das „Special Airworthiness Certificate“ signalisiert, dass Archers E-Flugtaxi Midnight alle Sicherheitsanforderungen der FAA erfolgreich erfüllt hat, sodass das Unternehmen mit dem Flugtestbetrieb beginnen kann. Damit sieht sich das Unternehmen weiter auf dem Weg, bis 2025 die komplette Zertifizierung für einen kommerziellen Flugbetrieb zu erhalten.

Archer will Anfang bis Mitte 2024 zudem gemeinsam mit Stellantis eine Produktionsanlage in Covington, Georgia, in Betrieb nehmen. Ebenfalls im August hatte das E-Flugtaxi-Startup eine neue Finanzierungsrunde über 215 Millionen US-Dollar abgeschlossen. An der vom Archer-Partner Stellantis angeführten Runde beteiligten sich auch United Airlines, Boeing, ARK Invest und andere. Ingesamt hat Archer inzwischen 1,1 Milliarden US-Dollaran Kapital eingeworben.



archer.com