Hybrid-Offensive: Volkswagen pumpt Investitionen nach Brasilien

Umgerechnet entspricht das Volkswagen-Investment in Brasilien einer Steigerung von etwa 1,3 auf 3 Milliarden Euro. Der neue Beitrag umfasst dem Autohersteller zufolge „in erster Linie die Entwicklung und Produktion innovativer Projekte mit Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung für die vier Werke von Volkswagen do Brasil“. Konkret sollen dort vier neue Fahrzeuge (darunter ein Pick-up) entwickelt und produziert werden. Ebenso ein neuer Hybridmotor und eine neue Plattform namens MQB Hybrid.

Zu der Plattform äußert Volkswagen, dass sie „die modernsten Verbrennungs- und Elektrifizierungssysteme unter Verwendung eines Hochspannungssystems kombiniert“ und dass sie unter Beteiligung von Volkswagen do Brasil Engineering speziell für die SAM-Region – also Südamerika – entwickelt wurde. Der deutsche Hersteller verfolgt dort ergo vor allem ein Hybridisierung und weniger einen Hochlauf von reinen E-Autos. Batterie-elektrische Volkswagen sind in Brasilien dennoch verfügbar. Seit vergangenem Jahr sind dort der ID.4 und ID.Buzz im Handel.

Die inländische Produktion findet im im Werk Anchieta in São Bernardo do Campo, in Taubaté (beide Bundesstaat São Paulo) und in São José dos Pinhais (Bundesstaat Parané) statt. Das Motorenwerk, in dem auch der neue Hybridmotor entwickelt und gebaut wird, liegt in São Carlos, ebenfalls im Bundesstaat São Paulo.

Zu den vier Fahrzeugen, die im Land entwickelt und gebaut werden sollen, nennt Volkswagen keine Details – außer, dass es sich bei einem um einen Pick-up handeln wird. Es dürfte sich aber um elektrifizierte Autos handeln, denn der Hersteller gibt an, dass das Quartett „entscheidend dazu beitragen wird, die Dekarbonisierungsstrategie der Marke in der südamerikanischen Region weiter voranzutreiben“.

Ciro Possobom, CEO von Volkswagen do Brasil, betont, dass Volkswagen do Brasil 2023 in Brasilien die Marke mit dem größten Absatzwachstum und Marktführer in den wichtigsten Segmenten, den SUVs und den Pkws, gewesen sei. „Die Präferenz der Verbraucher ist das Ergebnis unserer Investitionen und der Stärke unserer Produktoffensive, die das umfassendste Portfolio auf dem Markt bietet. Jetzt bekräftigt Volkswagen sein Vertrauen in Brasilien und hat seine Investitionen auf 16 Milliarden R$ mehr als verdoppelt. (…). Auf diese Weise verstärken wir unser Engagement für das Land, für unsere Kunden, Händler, Lieferanten und Mitarbeiter.“

