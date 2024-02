MAN bereitet globales Logistikzentrum auf steigenden Elektro-Absatz vor

MAN meldet den Spatenstich zur Erweiterung seines Logistikzentrums in Salzgitter. Dort werden künftig auch Bauteile für E-Fahrzeuge gelagert und verteilt – darunter Batterien und Batterieteile. Der Bau an sich soll bis Ende des Jahres stehen, der operative Start im Sommer 2025 folgen. Damit wächst das Logistikzentrum laut MAN nochmals um ein Viertel der bestehenden Fläche – auf dann insgesamt rund 230.000 Quadratmeter. Zurzeit sind in der Einrichtung gut 800 Mitarbeiter beschäftigt.

„Das Logistik-Zentrum sorgt für die schnelle und zuverlässige Versorgung unserer Kunden in aller Welt. Künftig werden wir von hier aus auch Teile und Ersatzteile für unsere E-Fahrzeuge versenden – inklusive Batterien und Batterieteilen“, äußert Michael Kobriger, Vorstand Produktion & Logistik bei MAN Truck & Bus. Das stärke auch MAN in Niedersachsen und den Standort Salzgitter.

Der 52.650 Quadratmeter große Neubau soll auf eine Kapazität für bis zu 40.000 Teilen kommen. Die Erweiterung wird unter anderem notwendig, da der Hersteller sein Produktportfolio um die Elektromobilität „stetig erweitert“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Erst kürzlich hat MAN den 1.000. Elektrobus übergeben. Ganz frisch ist zudem MANs E-Bus-Absatzstatistik für 2023 herausgekommen.

Der erste Elektro-Lkw soll noch 2024 zu den ersten Kunden rollen. Laut MAN gibt es für das Modell drei Monate nach Verkaufsstart mehr als 700 Bestellungen und Vorbestellungen. Vor diesem Hintergrund seien auch Teile des Lagers für Hochvolttechnologie ausgestattet und die Beschäftigten entsprechend geschult, heißt es.

