Ayvens sichert sich bis zu 500.000 Fahrzeuge von Stellantis

Die ersten größeren Auslieferungsvolumina sind für die erste Jahreshälfte 2024 geplant, weitere folgen im Laufe des Jahres, heißt es in der Mitteilung des Autobauers. Bis 2026 könnte Ayvens bis zu 500.000 Stellantis-Fahrzeuge in seine europäische Leasingflotte aufnehmen. Konkrete Bestellmengen und Liefertermine, die über das bereits für 2024 geplante Volumen hinausgehen, können unter Berücksichtigung der Fuhrparkanforderungen und der Nachfrage flexibel zwischen beiden Unternehmen vereinbart werden.

„Stellantis-Fahrzeuge werden breites Spektrum ikonischer Marken, Fahrzeugklassen und Antriebsarten abdecken, um den schrittweisen Übergang des Ayvens-Kundenstamms hin zu nachhaltigerer Mobilität zu unterstützen“, heißt es in dem Schreiben. Ein konkreter Elektro-Anteil wird nicht genannt, mit dem Fokus auf nachhaltige Mobilität dürfte deren Anteil mit den einzelnen Bestellungen aus dem Rahmenvertrag zunehmen.

Offiziell erhält Ayvens Zugriff auf die Modelle von Marken wie Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot und Vauxhall – also quasi das gesamte europäische Pkw-Angebot des Konzerns. Die Bestellungen sollen auch sämtliche Fahrzeugklassen von Stadtautos über SUV bin hin zu Vans umfassen. Letztgenannte werden auch als Sieben- und Neunsitzer angeboten, diese Modelle richten sich an professionelle Anbieter zur Personenbeförderung. Und: Sie werden auch in elektrischen Versionen vertrieben.

Auch Sixt platziert Großauftrag bei Stellantis

Ayvens entstand 2023 mit der Übernahme von LeasePlan durch ALD Automotive, einem der weltweit führenden Unternehmen für Flottenmanagement und Mobilität. Ayvens versteht sich als Multi-Marken- und Multi-Kanal-Fahrzeug-Leasing-Anbieter, der vor allem Geschäfts-, Privatkunden und KMU als Zielgruppe hat.

Für Stellantis wiederum ist es der zweite Großauftrag innerhalb weniger Wochen. Mitte Januar hatte der Multi-Marken-Konzern einen Rahmenvertrag mit dem deutschen Autovermieter Sixt geschlossen. Dieser sichert Sixt den Zugriff auf bsi zu 250.000 Fahrzeuge der Stellantis-Marken, darunter auch elektrische Fahrzeuge. Wie bei dem Ayvens-Deal wurde auch bei Sixt kein konkreter Elektroanteil genannt.

„Mit unseren renommierten und elektrifizierten Marken bieten wir für jeden Bedarf, jedes Budget und jeden Lebensstil ein passendes Fahrzeug“, sagt Stellantis-CEO Carlos Tavares. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es sowohl heutigen als auch potenziellen Stellantis-Kunden, unsere neuesten Innovationen aus erster Hand zu erleben – von hochmodernen Antriebssystemen bis hin zu nahtloser Konnektivität und unvergleichlichem Komfort.“

„Diese kommerzielle Partnerschaft wird es uns ermöglichen, eng mit Stellantis zusammenzuarbeiten, um eine wettbewerbsfähigere Preisgestaltung für unsere Kunden zu gewährleisten“, ergänzt Tim Albertsen, CEO von Ayvens. „Zudem ist sie ein perfektes Beispiel für unsere Fähigkeit, unsere neue Größe und Kaufkraft zu nutzen, um einen besseren Wert und Synergien für alle unsere Stakeholder zu erzielen. Die Mobilitätsbranche ist strukturell ein wachstumsstarker Markt, der durch die Veränderung des Kundenverhaltens von Eigentum hin zur Nutzung, den Kundenbedarf an Full-Service-Leasinglösungen, deren Bedürfnis nach Kostentransparenz und deren Bemühungen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks gestützt wird.“

