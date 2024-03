Portugals Ladespezialist Powerdot verzeichnet 100-Millionen-Euro-Invest

Bei der inzwischen zweiten Finanzierungsrunde beteiligten sich abermals die Investoren Antin Infrastructure Partners und Arié Group. Beide sind bereits Geldgeber von Powerdot. Wie viel Geld pro Investor zur Verfügung gestellt wird, schlüsseln die Portugiesen nicht auf. Klar ist aber, dass Powerdot dank der Kapitalerhöhung Marktanteile in Europa hinzugewinnen will.

Derzeit verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 5.000 Ladepunkte an 1.300 Standorten in Portugal, Frankreich und Spanien. 2013 verzeichnete Powerdot einer unternehmenseigenen Statistik zufolge gegenüber 2022 einen Anstieg der Ladepunkte um 201 Prozent und einen Anstieg des kWh-Verbrauchs um 218 Prozent. Gut 1.300 Ladepunkte befinden sich in Portugal, 3.700 in Frankreich und etwa 300 in Spanien. Mehr als 10.000 Ladepunkte sollen sich zudem in der Installation befinden – unter andere auch in Belgien und Polen.

„Diese zweite Finanzierungsrunde ist ein Beweis für den Erfolg und das Potenzial von Powerdot. Wir sind auf dem Weg zu einem Wachstum, das die Welt des Aufladens verändern wird, mit mehr als 5.000 Ladepunkten, die bereits in Betrieb sind, und mehr als 10.000, die sich in der Installation befinden“, resümiert Powerdot-CEO Luís Santiago Pinto. Die Unterstützung von Antin Infrastructure Partners und der Arié Group werde es seinem Unternehmen ermöglichen, sein Netzwerk zu erweitern, seine technologischen Fähigkeiten zu stärken und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der nachhaltigen Mobilität beizutragen.

Im Sommer 2023 berichtete wir bereits über eine Kooperation zwischen Powerdot und dem portugiesischen Energieunternehmen Galp, um in Spanien 155 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 200 kW Leistung an 33 Standorten entlang von Autobahnen und viel befahrenen Straßen in den autonomen Regionen Madrid, Kastilien-La Mancha, Asturien, La Rioja, Aragonien, Galicien, Valencia, Katalonien und Andalusien zu installieren. Außerdem kündigte Powerdot seinerzeit auch einen Großauftrag aus Polen an: Die polnische Supermarktkette Biedronka beauftragte die Portugiesen im Sommer damit, bis Ende 2024 insgesamt 600 ihrer Parkplätze mit Schnellladestationen auszurüsten.

