Dinobus liefert elektrische Shuttlebusse für Flughäfen

Der elektrische Flughafen-Bus hat eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Nach Angaben des Herstellers kann der Shuttle zwischen zwei Aufladungen 150 Kilometer zurücklegen. Dafür ist er mit einem 210 kWh LFP-Batteriepaket von CATL ausgestattet. Zum Ladesystem macht Dinobus keine genaueren Angaben. Der Shuttlebus ist etwa drei Meter breit und 3,4 Meter hoch. Er hat acht Fahrgastsitze und Platz für einen Rollstuhl. Insgesamt kann der Bus 87 bis 120 Personen auf einmal befördern.

Nach Angaben von Dinobus ist sein Vorfeldbus leichter als andere Elektrobusse seiner Klasse. „Mit ihrem leichten Monocoque-Rahmen sind die Busse wendiger und leistungsfähiger, aber vor allem sind sie leichter“, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. „Diese Energieeffizienz überträgt sich auch auf andere Teile des Busdesigns, wobei die Leichtbauweise der Motoren, der Batterien und der Innen- und Außenverkleidungen dazu beiträgt, das Gesamtgewicht zu reduzieren.“

Für die Klimatisierung des Passagierbereichs stehen 32 kW Kühlleistung und in der kalten Jahreszeit eine Heizleistung von 28 kW aus einem elektrischer Hochspannungs-Defroster zur Verfügung. Für den Fahrerbereich gibt es ein eigenes System, das mit bis zu fünf Kilowatt kühlt. bzw. mit vier Kilowatt heizt.

Die Elektro-Busse von Dinobus sind bereits am Flughafen Rom Leonardo da Vinci-Fiumicino und am Flughafen Warschau Chopin im Einsatz. Laut seiner Website blickt das Unternehmen „auf eine 39-jährige Erfahrung in der Unterstützung von Bodenabfertigungsteams an Flughäfen zurück“. Dinobus ist Teil der Avia Solutions Group, einem großen Luftfahrt-Unternehmen.

„Durch die Betonung von Innovation, Kundenzufriedenheit und Umweltverantwortung will Dinobus eine wichtige Rolle auf dem Weg der Bodenabfertigungsbranche in eine grünere Zukunft spielen“, sagt Giedrius Lelevicius, Business Development Manager bei Dinobus. „Wir glauben an die Technologie unter der Motorhaube unserer Busse, und deshalb bieten wir eine kühne Acht-Jahres-Garantie auf die Batterien.“

Tomas Puodziunas, Global Sales Manager von Dinobus, fügt hinzu: „Unser Geschäft ist es, Wachstumsmöglichkeiten zu erkunden. Mit unserem ausgeprägten Innovationsdenken sind wir bestrebt, Lösungen zu liefern, die den Anforderungen einer sich wandelnden Branche gerecht werden.“

Dieser Artikel ist im Original erschienen auf electrive global.

Quelle: Info per E-Mail, dinobus.eu