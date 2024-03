NEV-Verkäufe in China verzeichnen Rückgang im Februar

Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Verkäufe der sogenannten New Energy Vehicles um 9,2 Prozent zurück, gegenüber Januar 2024 betrug der Rückgang 34,6 Prozent. Im Januar wurden noch 729.000 NEV-Neuwagen verkauft, was nach dem starken Dezember 2023 einem Rückgang von 39 Prozent entsprach. Dass der Februar nochmals schlechter ausfallen dürfte, war aufgrund der mehrtägigen Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest zu erwarten. Schlechter als jene 477.000 NEV waren die monatlichen Verkaufszahlen in China zuletzt um Jahresauftakt 2023, als im Januar nur 408.000 Einheiten abgesetzt wurden.

Da das chinesische Neujahrsfest im vergangenen Jahr noch in den Januar fiel, war seinerzeit dieser Monat am stärksten von der traditionellen Zurückhaltung beim Kauf betroffen. Der Februar 2023 war dann der Beginn einer nahezu kontinuierlichen Steigerung, die im November und Dezember in zwei Rekordmonaten mit jeweils über siebenstelligen NEV-Verkäufen mündete.

Wichtig: Bei den Zahlen zu den Verkäufen von New Energy Vehicles, die der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) veröffentlicht, handelt es sich um die sogenannten Großhandelsverkäufe, die sowohl Verkäufe in China als auch den Export in ausländische Märkte umfassen.

Gliedert man die New Energy Vehicles nach den einzelnen Antriebsarten auf, kamen die Batterie-elektrischen Autos auf 294.000 Einheiten, also 21,8 Prozent weniger als im Vorjahr und knapp 34 Prozent weniger als im Januar. Damit waren 61,6 Prozent aller NEV rein Batterie-elektrisch. Die Plug-in-Hybride kamen auf 183.000 Einheiten (+22,4 Prozent zum Vorjahr, -35,6 Prozent zum Januar). Die FCEV kamen im Februar auf 200 Verkäufe, die Brennstoffzellenantriebe spielen auf dem chinesischen Pkw-Markt derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Das NEV-Volumen entfällt weiterhin auf BEV und PHEV.

Auch der Gesamtmarkt ging in China aufgrund der genannten Faktoren deutlich zurück, im Februar wurden 1,584 Millionen Autos verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 19,9 Prozent zum Vorjahr und von 35,1 Prozent zum Januar. Die NEV-Quote lag somit bei 30,1 Prozent und war damit leicht besser als die 29,9 Prozent aus dem Januar.

Beim Blick auf die Hersteller zeigt sich zumindest an der Spitze das übliche Bild: BYD liegt unangefochten vorne, auch wenn der Marktführer mit einem Minus von 39 Prozent ebenfalls von der Kaufzurückhaltung betroffen ist. Mit 122.311 New Energy Vehicles ist BYD aber weiterhin als einziger Hersteller im sechsstelligen Bereich. In dieser Zahl sind aber auch die NEV-Nutzfahrzeuge enthalten. Bei den Pkw kam BYD immerhin noch auf 121.748 NEV-Einheiten. Davon waren 54.908 BEV und 66.840 PHEV – bei BYD unterscheidet sich das Verhältnis von BEV zu PHEV also im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Tesla kam im Februar auf 30.141 reine BEV-Verkäufe, wobei es sich hier um die Fahrzeuge für den chinesischen Markt handelt. Von der Produktion der Giga Shanghai wurden insgesamt 60.365 Einheiten verkauft, knapp die Hälfte davon (genau genommen 30.224 Fahrzeuge) sind in den Export gegangen.

Bei den weiteren chinesischen NEV-Herstellern gab es im Februar zwei Überraschungen: Aito, eine von Huawei und Seres entwickelte Marke für New Energy Vehicles, kam auf einen Absatz von 21.142 Einheiten. Die Changan-Marke Deepal hat mit 9.994 Einheiten knapp die 10.000 Fahrzeuge verpasst. In Europa bekanntere Namen wie Nio (8.132), Zeekr (7.510), Xpeng (4.545) und Voyah (3.182) kamen nicht in den fünfstelligen Bereich. Avatr, eine Marke von Changan, Huawei und CATL, lieferte im Februar 2.457 NEV aus.

