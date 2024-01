China-Markt wächst 2023 um 9,5 Mio. Elektroautos und Plug-in-Hybride

Nachdem im November erstmals die Monatsmarke von einer Million neuen New Energy Vehicles (NEVs) geknackt wurde, kletterte der NEV-Absatz im Dezember laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) auf rund 1,19 Millionen Einheiten – ein Plus von 46 Prozent gegenüber Dezember 2022 und von 16,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Davon waren etwa 825.000 Batterie-elektrische Autos (+32% YoY, +18% ggü. November) und 364.000 Plug-in-Hybride (+93% YoY, +13% ggü. November). Für Brennstoffzellenfahrzeuge registrierte die CAAM im Dezember 2.000 Verkäufe.

Über alle Antriebe hinweg wurden in China im December 3,16 Millionen Autos verkauft, was einem Anstieg um 23,5 Prozent gegenüber Dezember 2022 und um 6,3 Prozent gegenüber November entspricht. Daraus ergibt sich ein NEV-Anteil von 37,7 Prozent am Gesamtmarkt (+34,5% ggü. November).

Im Gesamtjahr 2023 wurden in China knapp 6,7 Millionen BEVs und rund 2,8 Millionen PHEVs abgesetzt, insgesamt also knapp 9,5 Millionen Pkw mit Stecker. Gegenüber 2022 bedeutet das einen Zuwachs um 38 Prozent. Der Gesamtfahrzeugabsatz lag in China im Jahr 2023 bei 30,1 Millionen Einheiten und überschritt damit zum ersten Mal die 30-Millionen-Marke. Daraus folgt: Knapp jedes dritte verkaufte Fahrzeug (31,6 Prozent) war in 2023 ein NEV.

Der Marktführer bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden bleibt BYD mit einem neuen Rekordabsatz im letzten Monat des abgelaufenen Jahres: 340.178 Stecker-Pkw verkaufte BYD allein im Dezember, davon 190.754 BEVs und 149.424 PHEVs. Im Gesamtjahr 2023 knackte BYD die selbst gesteckte 3-Millionen-Marke: 1.574.822 BEVs und 1.438.084 PHEVs bedeuten für BYD einen Jahresabsatz von 3.012.906 Pkw mit Ladeanschluss.

Tesla verkaufte im Dezember 94.139 in China produzierte Elektroautos, davon 62.158 Model Y und 31.981 Model 3. Exakt 75.805 dieser Tesla-Stromer wurden in China abgesetzt und 18.334 gingen in den Export. Im Gesamtjahr 2023 verkaufte Tesla in China 603.664 E-Autos und exportierte 344.078.

Die verschiedenen Marken von Geely verbuchten im Gesamtjahr 487.461 abgesetzte NEVs, was einem Anstieg von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. New Energy Vehicles kommen damit fast auf ein Drittel des Jahresabsatzes von Geely. Great Wall Motor, das unter sich ebenfalls mehrere Marken vereinigt (darunter Ora und Wey) kommt auf einen NEV-Jahresabsatz von 261.546 Einheiten (+98% YoY).

Auch Volkswagen nennt keine Dezember-Zahlen, gibt aber an, im Gesamtjahr 2023 in China 191.800 reine Elektroautos ausgeliefert zu haben – das sind 23,2 Prozent mehr als 2022. Der ID.3 machte davon mehr als 75.700, der ID.4 gut 61.700 und die Audi e-tron-Familie 31.025 Einheiten aus. Da der Konzern im Gesamtjahr über alle Antriebe hinweg 3,236 Millionen Fahrzeuge in China absetzte, lässt sich ein BEV-Anteil von knapp 6 Prozent errechnen. Zum Anteil verkaufter PHEV äußert sich Volkswagen nicht

Der neue Volkswagen-Partner Xpeng kam im Dezember auf 20.115 verkaufte BEVs, was einem Sprung um 78 Prozent gegenüber Dezember 2022 entspricht. Im gesamten Jahr verzeichnete Xpeng einen Absatz von 141.600 Autos (+17% YoY). Nio verbuchte im Dezember mit 18.012 BEVs (+14% YoY) etwas weniger Verkäufe, landete aber im Gesamtjahr mit 160.038 abgesetzten BEVs (+31% YoY) vor Xpeng. Zeekr schloss den Dezember mit 13.476 übergebenen BEVs und das Jahr mit 118.685 verkauften Exemplaren ab (+65% YoY). Als Geely-Tochter sind die Zeekr-Zahlen auch in der oben genannten Geely-Statistik eingerechnet.

Mit Leapmotor und Aito folgen Firmen, die nicht nur reine Elektroautos, sondern auch Plug-in-Hybride und Range-Extender-Modelle vermarkten. Leapmotor kam im Dezember auf einen Rekordwert von 18.618 Auslieferungen (+119% YoY) und in ganz 2023 auf 144.155 Fahrzeuge (+30% YoY). Die von Huawei unterstützte Marke Aito zählte 24.468 Dezember-Verkäufe und 94.380 abgesetzte Fahrzeuge im Gesamtjahr. Zahlen liegen zudem von BAIC BJEV vor, der NEV-Sparte der BAIC-Gruppe. Diese kam im Dezember auf 20.815 und im Gesamtjahr auf rund 92.000 verkaufte Einheiten (+84% YoY).

Die noch junge Marke Avatr von Changan, Huawei und CATL verbuchte im Dezember mit 6.106 Verkäufen einen neuen Rekord. Im Gesamtjahr setzte sie 27.589 BEVs ab.

cnevpost.com (CAAM), cnevpost.com (BYD), cnevpost.com (Tesla), volkswagengroupchina.com.cn (Volkswagen), ir.xiaopeng.com (Xpeng),

ir.nio.com (Nio), cnevpost.com (Zeekr), cnevpost.com (Leapmotor), cnevpost.com (Aito),carnewschina.com (Great Wall), carnewschina.com (Geely),

autonews.gasgoo.com (Avatr), autonews.gasgoo.com (BAIC BJEV)