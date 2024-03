US-Regierung fördert 52 Wasserstoff-Projekte

Es wird laut der Mitteilung des Department of Energy (DOE) erwartet, dass diese Projekte jährliche US-Produktionskapazitäten für 14 Gigawatt Brennstoffzellen sowie 10 Gigawatt Elektrolyseure schaffen – „genug um 15 Prozent pro Jahr verkauften mittelschweren und schweren Lkw anzutreiben sowie um 1,3 Millionen Tonnen sauberen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren“. In diesem Zuge sollen auch über 1.500 Arbeitsplätze in zukunftssicheren Bereichen entstehen.

„Die Förderung von emissionsfreiem oder nahezu emissionsfreiem, sauberem Wasserstoff ist ein zentraler Bestandteil von Präsident Bidens Plan zur Bewältigung der Klimakrise, zur Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze im ganzen Land und zur Stärkung der amerikanischen Fertigungs- und Industriewettbewerbsfähigkeit“, heißt es in der Mitteilung. US-Energieministerin Jennifer M. Granholm ergänzt: „Die heute angekündigten Projekte – finanziert durch die Investing in America-Agenda des Präsidenten – werden unseren Fortschritt vorantreiben und sicherstellen, dass unsere Führungsrolle bei sauberem Wasserstoff auch in den kommenden Generationen im ganzen Land spürbar sein wird.“

Empfänger der Fördergelder im Bereich der Produktion von Brennstoffzellen sind Ballard Power Systems, General Motors, Nuvera Fuel Cells, Plug Power und Bosch. Ballard will wie berichtet ein neues Werk in Texas bauen und erhält in diesem Zuge 40 Millionen Dollar aus Washington für eine innovative, automatisierte Stack-Montage und eine flexible Fertigungslinie für Graphit-Bipolarplatten.

Nuvera will mit den 30 Millionen Dollar Fördermitteln die Entwicklung seines „großvolumigen Produktionsprozesses für seine Brennstoffzellen-Stack-Technologie der nächsten Generation“ vorantreiben. Und Plug Power ist nach eigenen Angaben an gleich neun geförderten Projekten beteiligt, bei drei als Haupt-Partner des Projekts und bei sechs als Sub-Partner. Weitere, bekannte Unternehmen sind Nel Hydrogen, Thyssenkrupp Nucera, Cummins und der deutsche Maschinenbauer Saueressig.

energy.gov (Mittleiung), energy.gov (Übersicht), nuvera.com, plugpower.com