Lose Pedal-Abdeckung: Tesla ruft Cybertrucks in die Werkstätten

In einem offiziellen Dokument der US-Behörde für Straßenverkehrssicherheit (NHTSA) heißt es, dass der Rückruf alle Cybertrucks betrifft, die zwischen 13. November und 4. April hergestellt wurden und dass es sich um 3.878 Exemplare handele. Es ist der erste Hinweis überhaupt zum Produktions-Output des Cybertruck. Tesla selbst hatte dazu bisher nichts publik gemacht. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht können in Texas theoretisch mehr als 125.000 Exemplare des Cybertruck pro Jahr gebaut werden. Von solch einem Wert ist Tesla in der Realität also meilenweit entfernt.

Der erste Cybertruck war Tesla zufolge im Juli 2023 vom Band gelaufen, wobei seinerzeit unklar blieb, ob es sich bereits um ein für Kunden bestimmtes Exemplar handelte. Erste Auslieferungen des Modells vollzog Tesla Anfang Dezember 2023. Als Grund für den nun initiierten Rückruf gibt die NHTSA an, dass ein eingeklemmtes Gaspedal dazu führen könnte, dass das Fahrzeug ungewollt beschleunigt. Ursache dafür sei die Abdeckung des Beschleunigungspedals, die sich lösen und in der Innenverkleidung über dem Pedal verfangen könne.

Bereits Mitte des Monats hieß es in Medienberichten, dass die Produktion des Cybertruck in Teslas Fabrik in Texas gedrosselt werde. Das „Handelsblatt“ berichtete kurz darauf, dass zusätzlich auch die Auslieferungen des Cybertruck gestoppt worden seien – für sieben Tage, wie es Mitte April. Als Grund wurde schon zu diesem Zeitpunkt die lose Abdeckung das Beschleunigungspedals genannt. Die NHTSA gibt an, dass Tesla die Pedalbaugruppe nun kostenlos ersetzen werde und die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge persönlich angeschrieben werden.

Technische Daten, Preise und Auslieferungshinweise zum Cybertruck hatte Tesla Anfang Dezember 2012 publik gemacht, blieb dabei aber an mehreren Stellen vage. Schon der Produktionsstart im Juli verlief kryptisch: Tesla veröffentlichte einzig ein Foto von Mitarbeitern, die auf dem Bild um einen Cybertruck versammelt sind (und diesen fast vollständig verdecken). Einziges Statement dazu war die Bemerkung: „First Cybertruck built at Giga Texas!“. Auf deutsch: Erster Cybertruck in der Giga Texas hergestellt. Die Interpretation, ob es sich um das erste Serien-Fahrzeug handelte, überließ Tesla wie eingangs erwähnt anderen.

Die Vorgeschichte dürfte dabei eine Rolle spielen: Den Beginn der Produktion hatte Tesla nämlich dreimal verschieben müssen: Zunächst von Ende 2021 auf Ende 2022, dann auf Anfang 2023 und zuletzt auf die „frühe Produktion“ ab Mitte 2023. Laut einem früheren Bericht von Reuters hat die Batteriezellen-Logistik diese Verzögerungen mit verursacht.

