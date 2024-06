Polestar setzt auf Zaptac als Heimladesystem-Partner für Europa

Die Wallbox des Typs Zaptec Go ist laut Polestar mit allen Fahrzeugen des Polestar-Sortiments kompatibel, einschließlich des Polestar 3 und des Polestar 4, für die die ersten europäischen Kundenlieferungen in diesem Sommer erwartet werden. Zaptec ist ein norwegischer Ladeinfrastruktur-Hersteller, insofern verbindet beide Partner die nordische Herkunft. Die Zaptec Go bietet bis zu 22 kW und somit „schnelles und zuverlässiges Aufladen zu Hause“, wie Polestar hervorhebt.

Die Zusammenarbeit von Polestar und Zaptec umfasst auch eine langfristige strategische Partnerschaft für zukünftige Vehicle-to-Grid- (V2G)- und bidirektionale Ladelösungen. Lutz Stiegler, CTO von Polestar, bezeichnet die Partnerschaft mit Zaptec als einen wichtigen Schritt, um europäischen Kunden im Vorfeld der ersten Auslieferungen der beiden elektrischen Performance-SUVs Polestar 3 und Polestar 4 nahtlose und effektive Ladelösungen für zu Hause anzubieten. „Gemeinsam mit Zaptec werden wir auch die Entwicklung innovativer Ladetechnologien fortsetzen, um unseren Kunden in Zukunft Funktionen wie intelligentes Laden, bidirektionales Laden und Vehicle-to-Grid anzubieten.“

Kurt Østrem, CEO von Zaptec, kommentiert, dass sich seine Firma mit dieser Partnerschaft „auf eine unglaublich spannende Reise in Europa begibt, insbesondere mit unserer Vehicle-to-Grid-Technologie“.

media.polestar.com