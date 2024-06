Milence kündigt zweiten Lkw-Ladepark in den Niederlanden an

Milence – ein von Daimler Truck, Traton und der Volvo Group gehaltenes Joint Venture – will den neuen Hub konkret im Gewerbegebiet Hessenpoort in Zwolle in Betrieb nehmen. Den Standort bezeichnet das Unternehmen als einen Logistikknotenpunkt mit einer Vielzahl von Logistik- und Vertriebszentren, Produktionsstätten und Dienstleistern. Außerdem liege das Gewerbegebiet in der Nähe der Autobahnen A28 und A50 und sei ein wichtiger Knotenpunkt im Nordsee-Ostsee-Korridor, der wichtige Seehäfen wie Rotterdam und Hamburg miteinander verbindet, schreibt Milence.

Wie üblich entwickelt das Unternehmen den Ladehub in zwei Schritten. Zunächst werden vier CCS-Ladegeräte angeboten, die E-Lkw in acht Ladebuchten versorgen können. Noch zur Phase eins gehört laut Milence aber diesmal die nachfolgende Installation eines MCS-Ladegeräts, das zwei Ladebuchten zugeordnet sein wird. Flankiert werden soll das Lade-Angebot ab Dezember durch sanitäre Einrichtungen, eine Fahrerlounge und Verkaufsautomaten mit Getränken und Snacks.

In der zweiten Ausbau-Phase soll die Anlage dann um weitere MCS-Ladegeräte und bis zu 16 Ladebuchten erweitert werden. Außerdem plant Milence, zusätzliche Sanitäranlagen und Verkaufsautomaten aufzustellen.

Milence-CEO Anja van Niersen, CEO von Milence, ist überzeugt, dass der nun angekündigte Hub zusammen mit der bereits in Betrieb befindlichen Ladestation in Venlo und der kürzlich eröffneten Ladestation im Hafen von Antwerpen-Brügge bereits eine gute Basis bildet. „Die Netzwerkerweiterung in der Benelux-Region wird Logistikunternehmen und Verladern eine solide Unterstützung bieten und den Betrieb mehrerer elektrischer Routen ermöglichen, was diesen Unternehmen hilft, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

In den letzten Monaten gab es von Milence mehrere Ankündigungen neuer Ladeparks, zum Beispiel für die ersten beiden Standorte in Deutschland. Denn das Unternehmen hat das ambitionierte Ziel, bis 2027 europaweit mindestens 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte zu errichten. Eröffnet wurden bisher drei Standorte: in Venlo in den Niederlanden, in Heudebouville in Frankreich und im Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien.



